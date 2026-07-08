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Кременчук призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 8 липня 2026, 18:11
Кременчук призначив нового головного тренера
Артем Гніденко
ХК Кременчук

Артем Гніденко призначений на посаду головного тренера ХК Кременчук.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Терміни дії угоди з 46-річним фахівцем не розголошуються. Раніше Гніденко виступав за Кременчук в якості гравця в 2016-2017 роках.

В якості тренера він працював зі студентською збірною України, яка завоювала бронзові нагороди зимової Універсіади 2026 року в італійському Турині.

Гніденко – один із найтитулованіших хокеїстів України. Провів 85 матчів за збірну України, у складі якої брав участь у чотирьох чемпіонатах світу. 6 разів ставав чемпіоном України.

Нагадаємо, минулого тижня двоє гравців ХК Кременчук, голкіпер Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий, були мобілізовані до лав ЗСУ.

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