Кременчук призначив нового головного тренера

Артем Гніденко призначений на посаду головного тренера ХК Кременчук.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Терміни дії угоди з 46-річним фахівцем не розголошуються. Раніше Гніденко виступав за Кременчук в якості гравця в 2016-2017 роках.

В якості тренера він працював зі студентською збірною України, яка завоювала бронзові нагороди зимової Універсіади 2026 року в італійському Турині.

Гніденко – один із найтитулованіших хокеїстів України. Провів 85 матчів за збірну України, у складі якої брав участь у чотирьох чемпіонатах світу. 6 разів ставав чемпіоном України.

Нагадаємо, минулого тижня двоє гравців ХК Кременчук, голкіпер Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий, були мобілізовані до лав ЗСУ.