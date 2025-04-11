Визначиться чемпіон України: Київ Кепіталз і Кременчук зіграють сьомий матч фінальної серії

Сьогодні, 11 квітня, відбудеться сьомий матч фінальної серії між Кременчуком та Київ Кепіталз у межах чемпіонату України.

Цей поєдинок визначить, яка команда стане чемпіоном за підсумками сезону-2024/25. Наразі рахунок у серії 3:3.

Старт зустрічі заплановано на 18:00 за київським часом. Матч пройде на льодовій арені "Шалетт".

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед, також столичний колектив забрав четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука. У шостій дуелі колектив Ігоря Єдапіна зумів зрівняти рахунок у серії.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішиться у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли той же Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.