Київ Кепіталз розгромно переміг Ригу в матчі Балтійської ліги.

Гра завершилась із рахунком 8:1 на користь українського колективу.

Поєдинок пройшов під абсолютною перевагою Кепіталз, які виграли кожен з періодів, а по дублю на свій рахунок записали Беговс та Кевінс Страднієкс.

Балтійська ліга – регулярний чемпіонат

28 жовтня

Київ Кепіталз – ХС Рига 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Сварс, 15:08, 2:0 – Страднієкс, 16:58, 3:0 – Беговс, 1:39, 4:0 – Жукаускас, 7:50, 4:1 – Апсітіс, 8:21, 5:1, Сварс, 15:34, 6:1 – Страднієкс, 17:28, 7:1 – Беговс, 19:45, 8:1 – Брантс, 8:16

Завдяки цій перемозі столичний клуб, принаймні тимчасово, повернувся на перше місце турнірної таблиці. З 14 матчів Кепіталз виграли 11 та програли три, набравши 22 очки. На другому місці розмістився Мого, який зіграв на три поєдинки менше.

Зазначимо, що в минулому матчі Київ Кепіталз поступились саме латвійському колективу.