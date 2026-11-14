Київ Кепіталз завдали нищівної поразки Ризі в матчі Балтійської ліги

У суботу, 14 листопада, відбувся черговий матч Балтійської ліги, в якому Київ Кепіталз зустрічався із Ригою.

Гра завершилась розгромною перемогою українців 10:0.

Столичний колектив закинув по п'ять шайб суперникам в перших двох періодах і лише після цього зупинився у розгромі. Беговс, Сарканіс та Царковський записали на свій рахунок по дві шайби, а дублями з асистів також відзначились Спруктс і Ковальчук.

Балтійська ліга – регулярний чемпіонат

14 листопада

Київ Кепіталз – ХК Рига 10:0 (5:0, 5:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Спруктс, 02:59, 2:0 – Беговс, 05:36, 3:0 – Кійк, 12:47, 4:0 – Сарканіс, 14:41, 5:0 – Коренчук, 19:38, 6:0 – Сварс, 04:24, 7:0 – Царковський, 06:38, 8:0 – Беговс, 08:33, 9:0 – Сарканіс, 08:54, 10:0 – Царковський, 13:43

Київ Кепіталз посідає перше місце в турнірній таблиці Оптібет ліги, набравши 24 очки. Найближчим переслідувачем є Мого, яке має 21 заліковий бал і чотири гри в запасі.

Нагадаємо, в попередньому матчі український гранд також розгромно переміг Ригу.