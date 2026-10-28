Київ Кепіталз зазнав другої поспіль поразки у Балтійські лізі, пропустивши вирішальну шайбу в кінцівці

Київ Кепіталз програв Земгале в матчі Оптібет-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:4. Кияни відігралися після відставання у дві шайби, але суперники вирвали перемогу за 48 секунд до сирени.

Земгале відкрило рахунок у першому періоді, а в другому повело 3:1. Київ Кепіталз відповів шайбами Кевінса Страднієкса та Едуардса Хуго Янсонса, який оформив дубль і зрівняв рахунок.

Переможну шайбу господарі закинули в більшості на 59:12 – відзначився Мартіньш Антонс.

Попри поразку, кияни все ще лідирують у першості, але мають більше зіграних матчів за Мого, який йде другим з відставанням лише в 1 заліковий бал.

Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 28 жовтня

Земгале – Київ Кепіталз 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 18:38 Упенієкс; 1:1 – 25:51 Страднієкс (більшість); 2:1 – 28:19 Стрейкішс (меншість); 3:1 – 34:02 Гріцінскіс (більшість); 3:2 – 40:18 Янсонс; 3:3 – 45:44 Янсонс; 4:3 – 59:12 Антонс (більшість).

У минулому турі Київ Кепіталз поступився Мого.