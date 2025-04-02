Провели гру без характеру, без азарту: Єдапін – про поразку від Київ Кепіталз

Головний тренер Кременчука Ігор Єдапін висловився про поразку від Київ Кепіталз у четвертому матчі фінальної серії. Він зазначив, що команда слабко провела цей поєдинок.

Про це фахівець заявив у післяматчевому інтерв'ю в ефірі Setanta Sports.

"Програли гру. Можна сказати, що подарували. Провели гру без характеру, без азарту. Не можу коментувати. Реалізували одну більшість, але більшостей у нас було втричі більше. Кривошапкін так і не виходив після першого періоду. Він серйозно травмувався. Точно не можу сказати. Не знаю, чи зіграє в наступному матчі. Наступний поєдинок? Треба подумати над грою, над бажанням, кожен хокеїст має "покопатися" в собі, щоб виходити й битися до кінця", – сказав Єдапін.

Наставник Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук, навпаки, відзначив, що його команда показала бажання боротися.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

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