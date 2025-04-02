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Провели гру без характеру, без азарту: Єдапін – про поразку від Київ Кепіталз

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 18:31
Провели гру без характеру, без азарту: Єдапін – про поразку від Київ Кепіталз
Ігор Єдапін
Скриншот

Головний тренер Кременчука Ігор Єдапін висловився про поразку від Київ Кепіталз у четвертому матчі фінальної серії. Він зазначив, що команда слабко провела цей поєдинок.

Про це фахівець заявив у післяматчевому інтерв'ю в ефірі Setanta Sports.

"Програли гру. Можна сказати, що подарували. Провели гру без характеру, без азарту. Не можу коментувати.

Реалізували одну більшість, але більшостей у нас було втричі більше.

Кривошапкін так і не виходив після першого періоду. Він серйозно травмувався. Точно не можу сказати. Не знаю, чи зіграє в наступному матчі.

Наступний поєдинок? Треба подумати над грою, над бажанням, кожен хокеїст має "покопатися" в собі, щоб виходити й битися до кінця", – сказав Єдапін.

Наставник Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук, навпаки, відзначив, що його команда показала бажання боротися.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

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