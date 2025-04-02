Київ Кепіталз обіграв Кременчук і збільшив перевагу в фінальній серії

Сьогодні, 2 квітня, відбувся четвертий матч фінальної серії між Кременчуком і Київ Кепіталз.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь столичного клубу. Тепер Кепіталз веде в серії (3-1). Наступний матч може стати вирішальним.

Команда Вадима Шахрайчука вдало почала гру. Ще в першому періоді господарі двічі виймали шайбу з власних воріт: на 9 хвилині відзначився Сергій Черненко, а за дві хвилини до кінця першого періоду канадський легіонер Янг Ху подвоїв перевагу.

У другому періоді Кременчук міг зрівнювати рахунок, але Віталій Лялька не реалізував буліт. Господарі трохи згодом таки закинули шайбу. Колектив Ігоря Єдапіна реалізував більшість – відзначився Геворкян.

У середині третьої двадцятихвилинки свою більшість реалізували кияни. Латвієць Берднікс наважився на дальній кидок, чим, можливо, навіть здивував голкіпера Едуарда Захарченка.

За 2 хвилини до фінальної сирени поєдинок перервала тривога. Після півгодинної паузи команди дограли гру, але рахунок не змінився.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, третій матч, 31 березня

Кременчук – Київ Кепіталз 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 08:20 Черненко (Янг Ху, Панченко) – 0:1, 17:45 Янг Ху (Панченко, Мазко) – 0:2, 49:18 Геворкян (Попережай, Лялька) – 1:2, 44:46 Берднікс (Черненко, Янг Ху)

Рахунок у серії – 1:3

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.