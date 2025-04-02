Шахрайчук прокоментував важливу перемогу над Кременчуком у четвертому матчі фінальної серії

Наставник Київ Кепіталз Вадим Шахрайчук прокоментував перемогу своїх підопічних у четвертому матчі фінальної серії над Кременчуком. Він задоволений грою команди, особливо виділив голкіпера Назара Бойка, який вперше з'явився в цій серії на льоду.

Про це фахівець сказав у флеш-коментарі в ефірі Setanta Sports.

"Задоволений перемогою. Хлопці билися всі 60 хвилин, навіть більше, якщо врахувати повітряну тривогу. Вперше на воротах за нас грав у серії Назар Бойко. Він готувався до минулих матчів, сьогодні настав його час. Він вийшов і зіграв, допоміг нам, зробив кілька важливих сейвів, особливо в кінцівці, коли за Кременчук вийшов шостий гравець. Наступний матч? Не буду забігати наперед. Нам треба доїхати додому до комендантської години. Подивимося відео, будемо готуватися", – сказав Шахрайчук.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.