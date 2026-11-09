Двоє суддів CAS, які дозволили повернення російських хокеїстів, виступали на конференціях у Москві

Двоє з трьох суддів Спортивного арбітражного суду (CAS), які ухвалили рішення про скасування відсторонення російських хокейних збірних від міжнародних змагань, раніше виступали на юридичних конференціях у Москві.

Про це повідомив швейцарський журналіст Томас Ренгглі.

За його інформацією, йдеться про італійця Джуліо Палермо та єгиптянина Ісмаїла Селіма. Разом із британським арбітром Марком Говеллом вони 30 жовтня одностайно задовольнили апеляцію Федерації хокею Росії у справі проти Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як з'ясував Ренгглі, 22 вересня 2026 року Джуліо Палермо виступав на Російському міжнародному арбітражному конгресі (RIAC) у Москві. Захід організував Російський інститут сучасного арбітражу. Італійський юрист долучився до дискусії, присвяченої історії арбітражу.

Примітно, що вже 9 жовтня Палермо призначили головою колегії CAS у справі між Федерацією хокею Росії та IIHF. Слухання відбулися 23 та 26 жовтня, а 30 жовтня було оголошено рішення на користь російської сторони.

Другий арбітр, Ісмаїл Селім, також мав досвід участі в московських юридичних заходах. 16 травня 2025 року він виступав на конференції RIAC, яка проходила в готелі Four Seasons за участю Каїрського регіонального центру міжнародного комерційного арбітражу та російської юридичної фірми.

Захід був орієнтований на російських юристів, інвесторів і представників бізнесу. Серед основних тем обговорення були співпраця з російськими установами та арбітражні справи за участю російських сторін.

Таким чином, двоє арбітрів із трьох, які розглядали апеляцію російської хокейної федерації, раніше брали участь у професійних заходах у Росії.

У CAS заявили, що Палермо відвідав московську конференцію власним коштом ще до призначення на справу Росії проти IIHF і не міг знати, що згодом розглядатиме це провадження.

У суді також запевнили, що не були обізнані про його поїздку до Москви та не вбачають обставин, які могли б поставити під сумнів незалежність арбітра. Публікації щодо цієї ситуації CAS назвав такими, що "суттєво вводять в оману".

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Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року серед дорослих.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.