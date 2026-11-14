Міжнародна федерація хокею оскаржить рішення CAS про повернення російських збірних

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення про повернення російських збірних до міжнародних змагань.

Про це повідомив журналіст TSN Горд Міллер.

Причиною оскарження стали нерозкриті ділові зв'язки з Росією у двох із трьох арбітрів, які ухвалювали рішення.

Раніше повідомлялося, що італієць Джуліо Палермо та єгиптянин Ісмаїл Селіма брали участь у юридичних конференціях у РФ. Перший 22 вересня 2026 року виступав на Російському міжнародному арбітражному конгресі, а другий у травні 2025-го долучився до конференції, присвяченої міжнародному комерційному арбітражу за участю російських сторін.

30 жовтня ці арбітри разом із британцем Марком Говеллом одностайно задовольнили апеляцію Федерації хокею Росії щодо скасування відсторонення національних команд від міжнародних турнірів.

У CAS заявили, що не були обізнані про поїздку Палермо до Москви та не вбачають підстав сумніватися в його незалежності.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року серед дорослих.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.