Брак доказів: CAS зробив заяву щодо відсторонення збірної Росії

Спортивний арбітражний суд (CAS) випустив заяву, у якій стверджує, що Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) не надала достатньої кількості доказів, аби відсторонити російські команди від міжнародних змагань.

Про це судовий орган повідомив на своєму сайті.

"Федерація хокею Росії (RIHF) та Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) передали свій спір до CAS відповідно до конкретної арбітражної угоди, що визначає обсяг та графік процедури. RIHF та IIHF були обізнані щодо правових питань, які підлягали обговоренню, а також щодо наслідків задоволення або відхилення апеляції. Колегія CAS розглянула питання, чи рішення IIHF про відмову від поновлення членства російських команд у липні 2026 року були прийняті відповідно до чинних статутів та регламентів IIHF. Колегія CAS дійшла висновку, що IIHF не надала достатніх доказів для підтвердження юридичних підстав для неучасті російських команд".

Колегія CAS додала, що внутрішні процеси у межах IIHF раніше вже викликали подібні занепокоєння. Також у суді зазначили, що потенційне впровадження нейтрального статусу не було підкріплене доказами, а сама IIHF не вимагала цього під час розгляду справи.

"Колегія CAS зазначила, що організаційні наслідки цього рішення, а також можливе впровадження режиму нейтралітету, які наразі перебувають у центрі суспільної дискусії, не були підкріплені достатніми доказами і не були предметом розгляду з боку IIHF під час розгляду справи".

Представник CAS зазначили, що не може застосовувати заходи, про які сторони конфлікту раніше не просили.

Водночас було наголошено, що заява була неофіційним викладом для ЗМІ та не має юридичного значення. Арбітражний орган додав, що повний текст рішення буде опублікований згодом.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосили про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.