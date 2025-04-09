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Київ Кепіталз – Кременчук: де дивитися вирішальний матч чемпіонату України

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 20:01
Київ Кепіталз – Кременчук: де дивитися вирішальний матч чемпіонату України
ХК Київ Кепіталз

Київ Кепіталз прийматиме Кременчук у вирішальному сьомому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, на арені "Шалетт" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. В прямому етері перший матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports.

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. Проте Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед та навіть забрати четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука, як і шоста, хоч кияни й зуміли перевести гру в овертайм.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішиться у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли той же Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

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