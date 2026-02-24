Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації

Руслан Травкін — 24 лютого 2026, 03:55
Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації
Getty images

Президент США Дональд Трамп запросив чоловічу та жіночу збірні з хокею після того, як обидві збірні виграли золоті медалі Олімпійських ігор.

Жіноча збірна США з хокею заявила, що відхиляє запрошення президента Дональда Трампа взяти участь у його зверненні до нації, пише NBC.

Видання The Washington Post наводить заяву команди. У ній йдеться, що хокеїсти не зможуть бути присутніми через "раніше заплановані зобов'язання".

"Ми щиро вдячні за запрошення, надіслане нашій жіночій збірній США з хокею, яка виграла золоту медаль, і глибоко цінуємо визнання їхніх надзвичайних досягнень.

Через часові рамки та раніше заплановані академічні та професійні зобов'язання після Ігор, спортсменки не можуть взяти участь. Для них було честю бути включеними до програми, і вони вдячні за визнання".

Президент жартома заявив чоловічій збірній США з хокею, що йому буде оголошено імпічмент, якщо він також не запросить жіночу команду. Спілкування відбулося відразу після перемоги "зірково-смугастих" над Канадою. 

У понеділок Жіноча фракція Демократичної партії в Палаті представників заявила, що коментарі президента були "принизливими та неприйнятними".

У своїй заяві голова фракції, представниця Тереза ​​Лежер Фернандес (демократка від штату Нью-Мексико) та членка Палати представників Лорі Трахан (демократка від штату Массачусетс) запросили жіночу команду відвідати Капітолій у майбутньому, щоб "відсвяткувати їхні досягнення та висловити нашу вдячність за їхнє неймовірне представництво нашої країни на світовій арені – з чого президент міг би повчитися".

У четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого, також стала чемпіоном, здолавши Канаду.

Команда є однією з найуспішніших американських команд на міжнародній арені, здобуваючи медалі на всіх Олімпійських іграх з 1998 року.

Чоловіча збірна виграла "золото" Ігор втретє. Попередні перемоги сталися ще в 1960 та 1980 роках. На попередніх двох Олімпіадах збірна США вибувала в чвертьфіналі.

Читайте також :
Відео Фото Ексклюзив Вадим Шахрайчук: На початку 2000-х ми грали на рівних з фіналістами чемпіонату світу
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Дональд Трамп хокей

Олімпійські ігри 2026

Прикордонники зробили подарунки Коцар після виступу на Олімпіаді-2026
Вонн виписали з лікарні після жахливого падіння на Олімпіаді-2026
Овертайм 3 на 3 – це не хокей: тренер Канади висловився про поразку у фіналі ОІ-2026
Це були насправді непрості дні: Дмитренко підсумувала свої виступи на ОІ-2026
Німецька лижниця прокоментувала "крадіжку" її лиж росіянкою Непряєвою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік