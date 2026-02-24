Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації

Президент США Дональд Трамп запросив чоловічу та жіночу збірні з хокею після того, як обидві збірні виграли золоті медалі Олімпійських ігор.

Жіноча збірна США з хокею заявила, що відхиляє запрошення президента Дональда Трампа взяти участь у його зверненні до нації, пише NBC.

Видання The Washington Post наводить заяву команди. У ній йдеться, що хокеїсти не зможуть бути присутніми через "раніше заплановані зобов'язання".

"Ми щиро вдячні за запрошення, надіслане нашій жіночій збірній США з хокею, яка виграла золоту медаль, і глибоко цінуємо визнання їхніх надзвичайних досягнень. Через часові рамки та раніше заплановані академічні та професійні зобов'язання після Ігор, спортсменки не можуть взяти участь. Для них було честю бути включеними до програми, і вони вдячні за визнання".

Президент жартома заявив чоловічій збірній США з хокею, що йому буде оголошено імпічмент, якщо він також не запросить жіночу команду. Спілкування відбулося відразу після перемоги "зірково-смугастих" над Канадою. У понеділок Жіноча фракція Демократичної партії в Палаті представників заявила, що коментарі президента були "принизливими та неприйнятними".

У своїй заяві голова фракції, представниця Тереза ​​Лежер Фернандес (демократка від штату Нью-Мексико) та членка Палати представників Лорі Трахан (демократка від штату Массачусетс) запросили жіночу команду відвідати Капітолій у майбутньому, щоб "відсвяткувати їхні досягнення та висловити нашу вдячність за їхнє неймовірне представництво нашої країни на світовій арені – з чого президент міг би повчитися".

У четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого, також стала чемпіоном, здолавши Канаду.

Команда є однією з найуспішніших американських команд на міжнародній арені, здобуваючи медалі на всіх Олімпійських іграх з 1998 року.

Чоловіча збірна виграла "золото" Ігор втретє. Попередні перемоги сталися ще в 1960 та 1980 роках. На попередніх двох Олімпіадах збірна США вибувала в чвертьфіналі.