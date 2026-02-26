Це був невдалий жарт: капітанка жіночої збірної США розкритикувала дотеп Трампа про хокеїсток

Капітанка жіночої збірної США з хокею Гіларі Найт розкритикувала жарт президента Дональда Трампа щодо запрошення її команди на виступ у Капітолії, назвавши його недоречним.

Про це повідомляє Reuters.

Після того як чоловіча збірна США здобула олімпійське золото, Дональд Трамп запросив гравців на своє звернення до нації, жартома додавши чоловічій команді, що йому доведеться покликати і жіночу збірну, адже інакше йому загрожуватиме імпічмент.

36-річна Найт зізналася, що вважає цей коментар невдалим, оскільки він затьмарює досягнення американських хокеїсток на Іграх.

"Я вважаю, що це був невдалий жарт, який, на жаль, затьмарює багато успіхів, успіхів жінок на Олімпійських іграх, які виступали за команду США і здобули дивовижні золоті медалі. Ми просто зосереджуємося на тому, щоб відсвяткувати досягнення команди, їх надзвичайні зусилля, і продовжуємо святкувати три золоті медалі в історії програми, а також подвійне золото для чоловіків і жінок одночасно. І дійсно не відволікаємося від цього неприємним жартом".

Попри те, що деякі гравці чоловічої команди засміялися після слів Трампа, Найт не тримає на них зла. За її словами, між обома збірними існує щира підтримка та повага, а хокеїсти просто опинилися у незручному становищі.

"Я думаю, що там є справжня підтримка і повага. Я вважаю, що це затьмарюється короткочасним промахом. Я переконана, що хлопці були в скрутному становищі, тому, на мою думку, шкода, що ця історія і розповідь набули такого розголосу і затьмарили цю взаємодію, справжню зацікавленість один в одному і взаємну підтримку".

Сама Гіларі Найт, яка на клубному рівні виступає за Сіетл Торрент, відіграла ключову роль у фіналі проти збірної Канади. Вона закинула свою 15-ту шайбу на Олімпійських іграх, зрівнявши рахунок у третьому періоді, після чого Меган Келлер принесла американкам перемогу в овертаймі.

Для Найт це вже друге "золото" на її п'яти Олімпіадах, а також вона має у своєму активі рекордні 10 золотих нагород чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що жіноча збірна США з хокею відхилила запрошення президента взяти участь у його зверненні до нації. Спортсменки не змогли бути присутніми через "раніше заплановані зобов'язання" після турніру.

Варто зазначити, що у четвер, 19 лютого, у фіналі жіночих хокейних змагань на Олімпіаді команда США перемогла Канаду та виборола золоту медаль. Чоловіча збірна в неділю, 22 лютого, також стала чемпіоном, здолавши ту ж таки Канаду.

Загалом жіноча команда США є однією з найуспішніших на міжнародній арені, здобуваючи медалі на всіх зимових Олімпійських іграх починаючи з 1998 року.