Бідний: Візові обмеження – дієвий інструмент недопуску Росії

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення IIHF виключити Норвегію з чемпіонату світу-2027 U-20 задля того, щоби включити до числа учасників турніру Росії.

Відповідний пост Бідний опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Наслідок цього рішення неприпустимий та підриває принципи чесного спорту. Ми підтримуємо норвезьких колег і готові спільно відстоювати права спортсменів. Норвезькі хокеїсти чесно вибороли право на участь у міжнародних змаганнях спортивними результатами. Спроба позбавити цього права заради повернення збірної держави-агресора — це пряма зневага до всієї спортивної системи.

Аналогічний сценарій можуть застосувати і для чоловічого чемпіонату світу 2027, де має бути представлена українська збірна. Норвезькі хокеїсти, як і українські, вибороли своє право на участь у чесній боротьбі. Це право має залишатися недоторканим.

Значну роль у лобіюванні російської позиції міг відіграти експрезидент IIHF Рене Фазель. У 2023 році він отримав громадянство РФ та увійшов до спільного бізнесу з підсанкційним російським олігархом. Як колишній очільник IIHF він продовжує зберігати свій вплив на функціонерів організації в інтересах РФ. Ми закликаємо до негайного і прозорого розслідування щодо причетних до цього абсурдного рішення.

Разом з тим, Уряд Канади, де у грудні-січні і відбуватиметься турнір, проявив принципову позицію не пускати російських хокеїстів на свою територію. Україна – суттєва перепона для реалізації рішення CAS. Приклад Канади свідчить: візові обмеження залишаються дієвим інструментом недопуску представників країни-агресора на змагання. Закликаємо Уряд Німеччини, як господаря майбутнього чоловічого Чемпіонату світу з хокею, ухвалити аналогічне рішення.

Вдячні країнам, чиї команди вже заявили про відмову грати проти Росії, та компаніям, які готові переглядати свою підтримку турнірів у разі повернення їхньої збірної. Закликаємо всіх країн-учасників чемпіонату підтримати бойкот", – заявив міністр.