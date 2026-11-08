Бідний: Візові обмеження – дієвий інструмент недопуску Росії
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення IIHF виключити Норвегію з чемпіонату світу-2027 U-20 задля того, щоби включити до числа учасників турніру Росії.
Відповідний пост Бідний опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Наслідок цього рішення неприпустимий та підриває принципи чесного спорту. Ми підтримуємо норвезьких колег і готові спільно відстоювати права спортсменів. Норвезькі хокеїсти чесно вибороли право на участь у міжнародних змаганнях спортивними результатами. Спроба позбавити цього права заради повернення збірної держави-агресора — це пряма зневага до всієї спортивної системи.
Аналогічний сценарій можуть застосувати і для чоловічого чемпіонату світу 2027, де має бути представлена українська збірна. Норвезькі хокеїсти, як і українські, вибороли своє право на участь у чесній боротьбі. Це право має залишатися недоторканим.
Значну роль у лобіюванні російської позиції міг відіграти експрезидент IIHF Рене Фазель. У 2023 році він отримав громадянство РФ та увійшов до спільного бізнесу з підсанкційним російським олігархом. Як колишній очільник IIHF він продовжує зберігати свій вплив на функціонерів організації в інтересах РФ. Ми закликаємо до негайного і прозорого розслідування щодо причетних до цього абсурдного рішення.
Разом з тим, Уряд Канади, де у грудні-січні і відбуватиметься турнір, проявив принципову позицію не пускати російських хокеїстів на свою територію. Україна – суттєва перепона для реалізації рішення CAS. Приклад Канади свідчить: візові обмеження залишаються дієвим інструментом недопуску представників країни-агресора на змагання. Закликаємо Уряд Німеччини, як господаря майбутнього чоловічого Чемпіонату світу з хокею, ухвалити аналогічне рішення.
Вдячні країнам, чиї команди вже заявили про відмову грати проти Росії, та компаніям, які готові переглядати свою підтримку турнірів у разі повернення їхньої збірної. Закликаємо всіх країн-учасників чемпіонату підтримати бойкот", – заявив міністр.
Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу-2027 прийматиме Канада, проте нещодавно місцевий прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Росії взяти участь на турнірі. Змагання триватимуть з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року.
Швейцарія вже оголосила, що відмовляється змагатися з росіянами на молодіжній світовій першості.
Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року серед дорослих.