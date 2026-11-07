Бідний: Збірна України має бути присутня на чемпіонаті світу з хокею

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний у відповіді Чемпіону заявив, що збірна України має бути присутньою на чемпіонаті світу 2027 року з хокею в елітному дивізіоні, попри повернення Росії до міжнародних змагань.

"Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Норвегія та Латвія вже заявили про відмову від матчів проти російських збірних. Австрія виступає проти повернення Росії та наразі проводить консультації з іншими європейськими країнами та відповідними австрійськими органами влади. Канада, яка прийматиме молодіжний ЧС-2027, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі. Крім того, допуск Росії на чемпіонат світу призвів до того, що багаторічні спонсори турніру відмовляються від подальшої співпраці. Звісно що українські хокеїсти також не будуть грати матчі проти представників країни-агресора. Ми закликаємо й інші держави відмовлятися від матчів з Росією, а країни-господарі турнірів – застосовувати жорсткі візові та безпекові важелі відповідно до власного законодавства. Попри надскладні умови та щоденне життя у війні, наші спортсмени системно тренуються і не мають бути позбавлені права представляти Україну на міжнародній арені. Збірна України виборола місце в елітному дивізіоні ЧС-2027. Відповідно, наша національна команда має бути присутня на турнірі. І ми робимо все, щоб захистити наші позиції та забезпечити повноцінну участь збірної в еліті".

Бідний також розповів, як саме Україна продовжує боротьбу проти повернення росіян до міжнародних змагань з хокею.

"Рішення CAS стосується зобов'язань Міжнародної федерації хокею, але воно не скасовує реальності війни та не позбавляє цивілізовані держави права захищати свій простір. Ми перебуваємо у постійному контакті з урядами партнерів. Видача віз і допуск на територію країни – це виключна компетенція національних урядів, які мають враховувати безпекові ризики. Також ми залучаємо механізми Ради Європи для реагування на рішення про повернення росіян до міжнародного спорту. Зокрема, на допуск російських збірних до хокейних змагань та рішення провести чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року в Москві. Ці питання підняв під час зустрічі з міністрами спорту країн Ради Європи, і, зокрема, з Генеральним секретарем РЄ Аленом Берсе – ми заручилися його принциповою підтримкою та готуємо окреме звернення з правовим обґрунтуванням нашої позиції".

За словами міністра, Федерація хокею України напередодні передала до IIHF докази залучення українських спортсменів, клубів та інфраструктури з тимчасово окупованих територій до російських змагань.

"Міжнародні федерації мають ретельно перевіряти російських спортсменів на причетність до збройних сил РФ, публічну підтримку війни та участь у пропагандистських заходах. Мінмолодьспорту спільно з НОК та національними федераціями системно збирає відповідні докази порушень і напряму надсилає їх міжнародним інституціям. Зокрема, Федерація хокею України вже передала до IIHF офіційний меморандум зі свідченнями "спортивного рейдерства" з боку РФ – залучення українських спортсменів, клубів та інфраструктури з тимчасово окупованих територій до російських змагань. Ми закликаємо IIHF враховувати ці грубі факти при розробці будь-яких механізмів виконання рішення CAS. Спільно з міжнародними партнерами ми використовуватимемо всі юридичні та дипломатичні важелі, щоб не дати агресору легітимізувати себе у світовому спорті".

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

Це рішення викликало бурхливу реакцію світу та масовий бойкот поєдинків проти Росії. Наразі вже 7 країн повідомили, що не гратимуть матчі проти країни-агресора, ще низка – заявили, що виступають проти повернення.

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Нагадаємо, світова першість у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.