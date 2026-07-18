Молодіжна збірна України перемогла Португалію та вийшла у фінал Євробаскету-2026 у Дивізіоні В

У суботу, 18 липня, чоловіча молодіжна збірна України провела півфінальний матч чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В, у якому впевнено перемогла команду Португалії.

Зустріч, яка відбулася у Братиславі, завершилася з рахунком 81:61.

Команда Дмитра Забірченка домінувала по ходу всього поєдинку, особливо вдалим видався другий відрізок, який і посприяв підсумковому результату. Суперник нав'язав боротьбу лише у заключній чверті, чого виявилося недостатньо.

У підсумку "синьо-жовті", окрім гарантованої медалі, також здобули путівку до елітного Дивізіону А.

У фіналі збірна України зіграє проти команди Ісландії, яка в іншому протистоянні 1/2 перемогла Швецію.

Євробаскет U20, Дивізіон В

1/2 фіналу, 18 липня

Україна U-20 – Португалія U-20 81:61 (23:19, 19:6, 23:18, 16:18)

Україна: Грищук 23 + 11 підбирань + 3 блок-шота + 2 перехоплення + 2 передачі, Сушкін 19 - 4 втрати, Йяму 8 + 15 підбирань + 5 передач - 5 втрат, Гогуленко 6 - 4 втрати, Король 6 — старт, Романиця 12, Упир 3, Никифоренко 2, Липка 2, Змієвський 0, Марченко 0, Ситар 0

Нагадаємо, що для України це була шоста перемога на поточному турнірі. Раніше наша команда впевнено переграла Люксембург, здолала Швейцарію, взяла гору над Грузією, здобула звитягу над Естонією, а у чвертьфіналі переграла Ірландію.