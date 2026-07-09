Збірна України U-20 розгромила Румунію у міні-турнірі за 9-14 місця на Євробаскеті-2026 у дивізіоні В

У четвер, 9 липня, молодіжна жіноча збірна України U-20 продовжила свою боротьбу за 9-14 місця на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який триває у болгарському Самокові.

Так, у черговому протистоянні "синьо-жовті" з рахунком 81:57 розгромили команду Румунії та закріпили лідерство у міні-турнірі з команд, які не потрапили до топ-8.

Українки програли стартову чверть, однак у наступних трьох не залишили суперницям жодного шансу на успіх.

Євробаскет-2026 U-20

Дивізіон В, жінки

Україна – Румунія 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)

В цьому міні-турнірі за 9-14 місця українки напередодні також обіграли Швейцарію 73:53 та перемогли Азербайджан 79:58.

Напередодні жіноча збірна України 3х3 дізналася суперників на ЧЄ-2026.