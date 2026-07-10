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Молодіжна збірна України з перемоги над Грузією стартувала на Євро-2026 у дивізіоні В

Олексій Мурзак — 10 липня 2026, 23:38
Молодіжна збірна України з перемоги над Грузією стартувала на Євро-2026 у дивізіоні В
ФБУ

У п'ятницю, 10 липня, чоловіча збірна України U-20 розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, де у стартовому матчі перемогла команду Грузії.

Зустріч завершилася з рахунком 77:64.

"Синьо-жовті" поступилися супернику лише у 3-й чверті, відставши за 1 очко, водночас впевнено взяли стартовий та заключний відрізки, здобувши переконливу перемогу. 

Євробаскет-2026 U-20
Дивізіон В, чоловіки

Україна – Грузія 77:64 (21:14, 22:21, 16:17, 18:12)

Зазначимо, що по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжать боротьбу за медалі в плейоф. Три кращі команди Дивізіону В, окрім медалей, отримають підвищення до Дивізіону А.

Треті-четверті місця в групах першого етапу гратимуть за 9-16 місця, а остання команда групи B гратиме за 17-20 місця.

Напередодні жіноча збірна України U-20 розгромила Румунію у міні-турнірі за 9-14 місця на Євробаскеті-2026 у дивізіоні В.

Збірна України U-20 Чемпіонат Європи

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