Україна U-20 вирвала перемогу над Швейцарією на Євробаскеті-2026
Молодіжна збірна України U-20 здобула важку перемогу над збірною Швейцарії в матчі чоловічого Євробаскета-2026 у дивізіоні В.
На екваторі матчу українці мали перевагу в 15 очок над суперниками, проте розгубили її у третій чверті. Втім, у заключній чверті українці все ж вирвали перемогу з рахунком 74:72.
14 липня
Україна U-20 – Швейцарія U-20 – 74:72 (22:18, 21:10, 13:28, 18:16)
Для України це третя перемога в трьох матчах на поточному турнірі. Раніше вони обіграли Грузію та Естонію відповідно. Свій наступний матч українці проведуть 15 липня проти Люксембургу, початок – о 19:30 за Києвом.
Зазначимо, що по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжать боротьбу за медалі в плейоф. Три кращі команди Дивізіону В, окрім медалей, отримають підвищення до Дивізіону А.
Треті-четверті місця в групах першого етапу гратимуть за 9-16 місця, а остання команда групи B гратиме за 17-20 місця.