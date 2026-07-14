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Україна U-20 вирвала перемогу над Швейцарією на Євробаскеті-2026

Олег Дідух — 14 липня 2026, 16:37
Україна U-20 вирвала перемогу над Швейцарією на Євробаскеті-2026
ФБУ

Молодіжна збірна України U-20 здобула важку перемогу над збірною Швейцарії в матчі чоловічого Євробаскета-2026 у дивізіоні В.

На екваторі матчу українці мали перевагу в 15 очок над суперниками, проте розгубили її у третій чверті. Втім, у заключній чверті українці все ж вирвали перемогу з рахунком 74:72.

Євробаскет-2026 U-20
Дивізіон В, чоловіки
14 липня

Україна U-20 – Швейцарія U-20 – 74:72 (22:18, 21:10, 13:28, 18:16)

Для України це третя перемога в трьох матчах на поточному турнірі. Раніше вони обіграли Грузію та Естонію відповідно. Свій наступний матч українці проведуть 15 липня проти Люксембургу, початок – о 19:30 за Києвом.

Зазначимо, що по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до другого етапу та продовжать боротьбу за медалі в плейоф. Три кращі команди Дивізіону В, окрім медалей, отримають підвищення до Дивізіону А.

Треті-четверті місця в групах першого етапу гратимуть за 9-16 місця, а остання команда групи B гратиме за 17-20 місця.

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