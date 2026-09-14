Екснаставниця Італії, яку звільнили за психологічне насильство, увійшла до тренерського штабу збірної РФ

Італійська наставниця Емануела Маккарані, яку в минулому відсторонили від посади за жорстоке поводження зі своїми підопічними, увійшла до тренерського штабу збірної Росії з художньої гімнастики.

Про це повідомляє Федерація гімнастики Росії.

"Запрошення Емануели Маккарані є частиною системної роботи Федерації гімнастики Росії з розвитку художньої гімнастики та посилення тренерського штабу національної збірної. Перед тренерським штабом стоїть загальне завдання – подальший розвиток сильних сторін російської школи художньої гімнастики, підвищення конкурентоспроможності збірної та підготовка команди до найбільших російських і міжнародних змагань", – оголосив російський спортивний орган.

Зауважимо, що Маккарані до цього призначення обіймала посаду тренерки збірної Італії протягом 29 років (1996-2025 роки). Команда під її орудою виграла "срібло" на Олімпіаді 2004 року в Афінах та бронзові медалі Олімпійських ігор в Лондоні-2012, Токіо-2020 та Парижі-2024.

Окрім того, за час її керування італійські гімнастки здобули 8 золотих нагород на чемпіонатах світу та двічі посідали перші місця на європейській першості.

Утім, в березні минулого року Федерація гімнастики Італії звільнила Маккарані з посади наставниці команди. Дві її колишні підопічні Анна Баста та Ніна Коррадіні звинуватили фахівчиню у психологічному насильстві.

За їхніми словами, вона змушувала гімнасток публічно зважуватися перед партнерами по команді, а у разі виявлення зайвої ваги атлетки зазнавали цькування з боку тренерського штабу. Обидві дівчини на той момент не досягли повноліття.