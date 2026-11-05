Скандальну призерку Олімпіади з Румунії дискваліфікували на два роки

Румунська гімнастка Ана Барбосу, бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, отримала дворічну дискваліфікацію через три порушення правил надання інформації про своє місцеперебування для проходження допінг-контролю.

Про це пише BBC. Деталі додає NBC.

Таке рішення ухвалила антидопінгова палата Спортивного арбітражного суду (CAS), підтвердивши порушення, зафіксовані у період із вересня до грудня 2025 року.

Відсторонення Барбосу відраховується з 5 травня 2026 року – дати початку її тимчасового усунення від змагань. Таким чином, за відсутності подальших змін у справі, 20-річна спортсменка зможе повернутися до виступів у травні 2028-го – приблизно за два місяці до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Важливо, що йдеться не про позитивну допінг-пробу. Порушення стосується системи whereabouts – обов'язку спортсменів, які входять до відповідного пулу тестування, регулярно повідомляти антидопінгові організації про своє місцеперебування та визначати щоденний 60-хвилинний проміжок, протягом якого їх можна перевірити без попередження.

Три порушення правил надання інформації або пропущені допінг-тести протягом 12 місяців можуть вважатися антидопінговим порушенням і призвести до дискваліфікації.

Після оголошення про тимчасове відсторонення Барбосу пояснювала, що порушення не пов'язане із вживанням заборонених речовин. Гімнастка зазначала, що переїзд до США та початок навчання у Стенфордському університеті стали для неї серйозною зміною в житті, до якої довелося адаптуватися.

CAS підтвердив, що три порушення були зафіксовані правильно. Водночас суд не задовольнив вимогу про анулювання результатів Барбосу, здобутих починаючи з грудня 2025 року.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Ана Барбосу здобула бронзову медаль у вільних вправах. Її нагородження стало наслідком тривалого суддівського спору за участю американки Джордан Чайлз.

Деталі скандалу: Барбосу вже святкувала "бронзу" з прапором Румунії, коли американська сторона подала протест на оцінку своєї гімнастки Джордан Чайлз. Судді переглянули бал Чайлз у більшу сторону, і американка посунула Ану на 4-е місце.

Прем'єр Румунії погрожував бойкотувати церемонію закриття Ігор.

Румунська сторона подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS). У результаті CAS визнав, що США подали свій протест із запізненням на 4 секунди (правила вимагають укладатися строго за 1 хвилину після виставлення оцінки).

Результат Чайлз анулювали і бронзову медаль офіційно повернули Барбосу.