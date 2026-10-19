Онопрієнко відсвяткувала 23-річчя пікантною фотосесією: українська гімнастка позувала без білизни

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко відсвяткувала своє 23-річчя та потішила підписників ефектною фотосесією. Спортсменка опублікувала серію пікантних кадрів, для яких обрала сірий костюм, одягнений на оголене тіло.

На світлинах Онопрієнко позує в елегантному образі, який поєднує стриманий стиль і сміливу подачу. Фотосесія стала особливим способом відзначити день народження та поділитися з аудиторією настроєм на новий рік життя.

Публікацію гімнастка підписала лаконічно — "23", а в дописі поділилася особистими роздумами про зміни, сміливі рішення та нові початки. За словами спортсменки, минулий рік навчив її більше довіряти власній інтуїції, не боятися виходити за межі звичного та впевнено рухатися вперед.

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Онопрієнко також зізналася, що попереду в неї ще багато мрій і планів, які хочеться втілити в життя. Серед головних побажань на 23-й рік — більше щасливих моментів, любові та приводів пишатися собою.

Водночас українська гімнастка завершила своє привітання особливими словами про рідну країну, побажавши Україні перемог і миру. Таким чином, святкова публікація поєднала сміливу фотосесію з особистими думками спортсменки про майбутнє та найважливіші життєві цінності.

Нагадаємо, минулого року Онопрієнко і Онофрійчук зійшли на п'єдестал Гран-прі в чеському Брно.

Раніше повідомлялося, що Вікторія вразила прихильників гарячою фотосесією у корсеті.