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Країнська та Чубарова виграли "золото" і "срібло" в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок

Микола Літвінов — 11 вересня 2026, 21:01
Країнська та Чубарова виграли золото і срібло в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок
Софія Країнська
instagram.com/muzychenko.photos

Українка Софія Країнська посіла перше місце в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок в чеському Брно.

Інша представниця України Варвара Чубарова за підсумками змагань стала "срібною" призеркою. Трійку лідерів замкнула гімнастка збірної Ізраїлю Марія Мячіна, яка раніше представляла Росію.

Окрім того, 5-7 місця посіли українки Софія Кулікова, Ширипова Марта та Айсель Рзаєва. А Марта Швачко зупинилася на дев'ятій позиції.

Результати змагань.

  1. Софія Країнська (Україна) – 102.000
  2. Варвара Чубарова (Україна) – 101.500
  3. Марія Мячіна (Ізраїль) – 99.250
    ...
    5. Софія Кулікова (Україна) – 98.450
    6. Марта Ширипова (Україна) – 96.850
    7. Айсель Рзаєва (Україна) – 95.500
    9. Марта Швачко (Україна) – 94.600

Країнська отримала від суддів дві найвищі оцінки серед усіх учасниць за свої виступи. У вправах з обручем українка здобула 26.750 бала. Виступ з булавами також судді оцінили високо – 26.100 бала.

Зі стрічкою уродженка Києва набрала 25.400 балів. Вправою, у якій Країнська найбільше поступилась суперницям, була з м'ячем. Вона отримала 23.750, що на 1.9 бала нижче за оцінку українки Чубарової.

Нагадаємо, напередодні українка Софія Країнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою. Під час нагородження уродженка Києва демонстративно проігнорувала російський гімн.

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