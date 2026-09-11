Країнська та Чубарова виграли "золото" і "срібло" в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок

Українка Софія Країнська посіла перше місце в багатоборстві на міжнародному турнірі юніорок в чеському Брно.

Інша представниця України Варвара Чубарова за підсумками змагань стала "срібною" призеркою. Трійку лідерів замкнула гімнастка збірної Ізраїлю Марія Мячіна, яка раніше представляла Росію.

Окрім того, 5-7 місця посіли українки Софія Кулікова, Ширипова Марта та Айсель Рзаєва. А Марта Швачко зупинилася на дев'ятій позиції.

Результати змагань.

Софія Країнська (Україна) – 102.000 Варвара Чубарова (Україна) – 101.500 Марія Мячіна (Ізраїль) – 99.250

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5. Софія Кулікова (Україна) – 98.450

6. Марта Ширипова (Україна) – 96.850

7. Айсель Рзаєва (Україна) – 95.500

9. Марта Швачко (Україна) – 94.600

Країнська отримала від суддів дві найвищі оцінки серед усіх учасниць за свої виступи. У вправах з обручем українка здобула 26.750 бала. Виступ з булавами також судді оцінили високо – 26.100 бала.

Зі стрічкою уродженка Києва набрала 25.400 балів. Вправою, у якій Країнська найбільше поступилась суперницям, була з м'ячем. Вона отримала 23.750, що на 1.9 бала нижче за оцінку українки Чубарової.

Нагадаємо, напередодні українка Софія Країнська стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою. Під час нагородження уродженка Києва демонстративно проігнорувала російський гімн.