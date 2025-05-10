Булай здобула срібло чемпіонату Європи з карате

Українська спортсменка Дарія Булай здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з карате в категорії 68+ кг.

На шляху до фіналу 18-річна каратистка здолала росіянку Пипко та представницю Франції. У вирішальному протистоянні Булай поступилась Кіріакі Кідонакі з Греції.

Зазначимо, що це перша доросла нагорода в кар'єрі спортсменки на рівні чемпіонатів Європи.

Раніше Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзи, а Валерій Чоботар завоював срібну нагороду.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Окрім того, чемпіонкою Європи стала Олександра Шолохова, яка здолала Беату Гірвіцу з Латвії.