Колишня українська гімнастка стала мамою: спортсменка показала фото із дитиною

Колишня українська гімнастка Валерія Ярмоленко, яка раніше виступала під прізвищем Суязова, поділилася радісною новиною – спортсменка вперше стала мамою.

Валерія опублікувала миле фото з новонародженим сином із пологового будинку. На світлині вона ніжно тримає малюка на руках та не приховує щастя від появи первістка.

Ярмоленко також розкрила перші подробиці народження хлопчика. Сина назвали Теодор. Малюк з'явився на світ 26 серпня 2026 року о 12:15, його вага становила 3365 грамів, а зріст – 50 сантиметрів.

"Наш син Теодор нарешті з нами", – написала Валерія, супроводивши публікацію блакитним сердечком.

Нагадаємо, колишня зірка гімнастики оголосила про вагітність у березні цього року, показавши відео зі знімками УЗД.

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Свого часу Валерія виступала у складі збірної України зі спортивної гімнастики, беручи участь у етапах Кубка світу, а також на чемпіонатах Європи та світу. Наразі спортсменка живе в Іспанія разом зі своїм чоловіком.