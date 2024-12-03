Капітан збірної України не допоможе команді у відборі на Євро-2026

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма не допоможе команді у кваліфікації до чемпіонату Європи-2026, який відбудеться у Латвії та Литві.

Про це Чемпіону розповів головний тренер національної збірної Олександр Косенко.

Оскільки фінальні матчі відбіркового етапу на Євро-2026 відбудуться в середині квітня, мінімальний термін відновлення українського футзаліста складатиме ще понад 4 місяці.

"Усі в строю, всі, як то кажуть, рвуться в бій. Ми розуміємо, що Петро Шотурма не зіграє, але це на весь відбір, це ми розуміємо. І ще раз побажаємо йому швидкого відновлення. Тому готуємось", – сказав Косенко.

Нагадаємо, Петро травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3). У підсумку Україна здобула історичну бронзу на мундіалі, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

На початку жовтня Шотурма переніс першу частину операції на зв'язках колінного суглоба.

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Збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат Європи матчем проти Кіпру, що відбудеться 13 грудня. Окрім того, підопічні Олександра Косенка зустрінуться з Румунією та Німеччиною на груповому етапі.

Формат кваліфікації

40 учасників (34 найкращі збірні за грудневим рейтингом і шість найкращих із попереднього раунду) поділили на 10 груп по чотири команди.

Кожна збірна зустрінеться з іншою у своїй групі вдома й на виїзді. 10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плейоф.