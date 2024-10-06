Збірна України оголосила стартовий склад на бронзовий фінал ЧС-2024 з Францією

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі стартовим складом команди матч за 3 місце на чемпіонаті світу-2024 проти Франції.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Стартова п'ятірка збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Михайло Зварич, Ігор Корсун.

Поєдинок пропустить Петро Шотурма, який травмувався у півфіналі. Водночас повернувся у заявку Назар Швед, який відбув дискваліфікацію.

Матч Україна – Франція розпочнеться о 15:30 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, обіграли Венесуелу (9:4) у чвертьфіналі та поступились у битві з Бразилією (2:3) за вихід у фінал.