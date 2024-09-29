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Пройшов весь майданчик: голкіпер збірної України забив диво-гол у ворота Венесуели

Руслан Травкін — 29 вересня, 19:41
Пройшов весь майданчик: голкіпер збірної України забив диво-гол у ворота Венесуели
Олександр Сухов
Футзальний клуб ХІТ

Голкіпер збірної України Олександр Сухов зумів відзначитися у матчі ЧС-2024 з футзалу.

У ці хвилини проходить поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу в якому збірна України грає проти Венесуели.

У другому таймі "синьо-жовті" мали перевагу в три голи, що дозволило грати впевнено.

Воротар Олександр Сухов отримав пас біля своїх воріт і досить неочікувано вирішив піти у прохід. Голкіпер на швидкості промчав через все поле, на фейковому замаху "прибрав" захисника і з носка забив красивий гол.

У підсумку збірна України перемогла з рахунком 9:4.

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024 Олександр Сухов

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