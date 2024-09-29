Пройшов весь майданчик: голкіпер збірної України забив диво-гол у ворота Венесуели
Олександр Сухов
Футзальний клуб ХІТ
Голкіпер збірної України Олександр Сухов зумів відзначитися у матчі ЧС-2024 з футзалу.
У ці хвилини проходить поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу в якому збірна України грає проти Венесуели.
У другому таймі "синьо-жовті" мали перевагу в три голи, що дозволило грати впевнено.
Воротар Олександр Сухов отримав пас біля своїх воріт і досить неочікувано вирішив піти у прохід. Голкіпер на швидкості промчав через все поле, на фейковому замаху "прибрав" захисника і з носка забив красивий гол.
У підсумку збірна України перемогла з рахунком 9:4.