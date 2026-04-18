ХІТ і Київ-Футзал здобули перемоги в 22 турі Екстра-ліги

У суботу, 18 квітня, відбулися чотири матчі в рамках 22 туру футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26. Лідери чемпіонату, ХІТ і Київ-Футзал, здобули перемоги над Соколом і Кардиналом-Рівне відповідно.

Матч між Сухою Балкою та Авалоном із Броварів завершився внічию, а Ураган виявився сильнішим за одеський Тайр Експерт.

Футзал, Екстра-ліга України

22 тур, 18 квітня

Сокіл – ХІТ Київ – 4:5 (2:2)

Суха Балка – Авалон Бровари – 3:3 (1:0)

Кардинал-Рівне – Київ-Футзал – 3:8 (0:4)

Ураган – Тайр Експерт Одеса – 5:2 (2:1)

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.

Раніше в 21 турі Екстра-ліги Любарт на виїзді обіграв Атлетик Футзал.