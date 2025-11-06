Збірна України зіграє товариський матч з Францією

Збірна України з футзалу запланувала товариський матч з командою Франції.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Поєдинок відбудеться у середу, 12 листопада, у французькому Ліможі. Початок – о 22:05 за київським часом. Трансляція буде доступна на MEGOGO.

Зустріч розглядається, як підготовка до чемпіонату Європи-2026.

Нагадаємо, напередодні УЄФА оприлюднила розклад матчів групового етапу Євро. Збірна України проведе три поєдинки в січні.

Першим суперником "синьо-жовтих" стане Вірменія – матч відбудеться 22 січня о 17:00. Далі команда зіграє проти Литви 25 січня о 17:00, а завершить груповий етап зустріччю з Чехією 28 січня о 20:30.