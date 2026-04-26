Екстра-ліга. ХІТ і Фурнітура – за крок від виходу в півфінал

У неділю, 26 квітня, відбулися другі матчі чвертьфінальних серій української Екстрал-ліги-2025/26 з футзалу. ХІТ і Атлетик здобули повторні перемоги над Фурнітурою та Кардиналом-Рівне відповідно. Ураган і Суха Балка зрівняли рахунок у серіях проти Сокола та SkyUp. Серії тривають до трьох перемог.

Екстра-ліга-2025/26.

1/4 фіналу, другі матчі, 26 квітня

Атлетик-Футзал – Кардинал-Рівне – 7:5 (4:1)

Голи: 1:0 – 12 Васильєв, 2:0 – 16 Мартиненко, 3:0 – 17 Андре, 4:0 – 17 Калина, 4:1 – 20 Малиновський, 4:2 – 25 Ланко, , 4:3 – 26 Волянюк, 5:3 – 27 Калашник, 5:4 – 28 Малиновський, 5:5 – 33 Ланко, 6:5 – 37 Виставной, 7:5 – 37 Мещеряков

Сокіл – Уруган – 2:5 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Шотурма, 1:1 – 3 Шевченко, 1:2 – 34 Гранько, 2:2 – 34 Абзалов, 2:3 – 36 Гранько, 2:4 – 37 Савич, 2:5 – 40 Приходько

ХІТ Київ – Фурнітура – 6:4 (1:2)

Голи: 1:0 – 11 Малиновсьекий, 1:1 – 15 Запивахін, 1:2 – 16 Степанов, 2:2 – 28 Педяш, 3:2 – 29 Малиновський, 4:2 – 31 Первєєв, 4:3 – 33 Блонський, 5:3 – 36 Подлюк, 6:3 – 39 Педяш, 6:4 – 40 Романчук

SkyUp – Суха Блака – 3:3 (1:2), по пенальті – 2:4

Голи: 0:1 – 2 Ковальов, 1:1 – 13 Шаропіньйо, 1:2 – 15 Шеремет, 1:3 – 25 Ковальов, 2:3 – 37 Шаропіньо, 3:3 – 38 Келвін

Напередодні у першому матчі SkyUp обіграв Суху Балку 2:0.