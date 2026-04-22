Роналдінью розповів, завдяки чому зміг відшліфувати свою магічну техніку

Колишня зірка Барселони Роналдінью висловився про значення футзалу в розвитку його футбольних здібностей.

Про це повідомляє L'Équipe.

Бразилець заявив, що саме цей вид спорту зробив його одним із найбільш технічних гравців в історії. Він навчив його грати в обмеженому просторі, що згодом стало основою його фантастичної техніки на великому полі.

"Я дуже рано навчився грати в обмеженому просторі, вигадувати рухи, щоб виходити зі складних ситуацій, що згодом дозволило мені почуватися комфортніше, коли я опинився на великому полі. Без футзалу я б не розвинув ту техніку, яка дозволила мені пізніше сяяти у футболі "одинадцять на одинадцять". Я навчився контролювати м'яч завдяки футзалу. Від моїх футзальних часів до мого останнього титулу як професіонала, я пам'ятаю всі трофеї, які я виграв, і всі вони мають для мене однакове значення", – сказав Роналдінью.

Нагадаємо, що Роналдінью протягом ігрової кар'єри виграв Лігу чемпіонів. чемпіонат світу та став володарем "Золотого м'яча". Він повісив бутси на цвях у 2018 році.

