Україна зіграє у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу 2024

Збірна України з футзалу провела півфінальний матч на чемпіонаті світу 2024, що проходить в Узбекистані.

Команда Олександра Косенка на "Хумо Арені" у Ташкенті поступилася збірній Бразилії, яка є п'ятиразовим чемпіоном світу, з рахунком 2:3. Тепер на українців чекає гра за третє місце.

Україна вдруге в історії зіграла в півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4-те підсумкове місце, програвши півфінал та поєдинок за бронзові нагороди.

Суперник України у бронзовому фіналі Мундіаля-2024 визначиться у півфінальному матчі між збірними Франції та Аргентини, які зіграють у четвер, 3 жовтня. Зустріч розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Фінал та поєдинок за третє місце відбудуться у неділю, 6 жовтня. Бронзовий фінал розпочнеться о 15:30, а чемпіон світу буде визначатися о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).