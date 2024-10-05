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Збірна України зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 18:15
Збірна України зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА
Збірна України з футзалу
УАФ

Сьогодні, 5 жовтня, УЄФА оновила рейтинг європейських збірних з футзалу.

Чоловіча збірна України зберегла за собою п'яту сходинку, в той час як Казахстан обійшов Іспанію, зайнявши друге місце серед найсильніших збірних Європи.

Рейтинг європейських збірних з футзалу, Топ-10

  1. Португалія
  2. Казахстан
  3. Іспанія
  4. Росія
  5. Україна
  6. Франція
  7. Хорватія
  8. Фінляндія
  9. Нідерланди
  10. Польща

Повний рейтинг за цим посиланням.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу.

Збірна України з футзалу рейтинг УЄФА футзал

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