Збірна України зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА

Сьогодні, 5 жовтня, УЄФА оновила рейтинг європейських збірних з футзалу.

Чоловіча збірна України зберегла за собою п'яту сходинку, в той час як Казахстан обійшов Іспанію, зайнявши друге місце серед найсильніших збірних Європи.

Рейтинг європейських збірних з футзалу, Топ-10

Португалія Казахстан Іспанія Росія Україна Франція Хорватія Фінляндія Нідерланди Польща

Повний рейтинг за цим посиланням.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за 3 місце "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу.