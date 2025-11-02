Український футзал на підйомі? Підсумки виступів ХІТа і Київ Футзала в Лізі чемпіонів

Що ж, доволі швидко пройшла основна стадія Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/26. Україна була однією з чотирьох країн, яку представляли два клуби. У решти асоціацій був лише один представник. Але жереб, на жаль, вбив всі надії на дві українські команди у плейоф турніру.

Річ у тім, що ХІТ (як чемпіон України) та Київ Футзал потрапили до шляху Б, з якого в плейоф виходить ЛИШЕ переможець квартету. І обидві українські команди опинилися в одній групі 8. Тож шанси побачити і ХІТ, і Київ Футзал у наступній стадії зникли ще до старту Ліги чемпіонів.

Проте це не завадило нам насолодитися виступами українських команд, а у підсумку ще й порадіти за ХІТ, якому вдалося вперше в історії вийти в плейоф Ліги чемпіонів.

Звідки взявся Київ Футзал

Якщо ви не розумієте, чому Україну представляв саме Київ Футзал, а не Аврора, яка і посіла друге місце в чемпіонаті, то все просто. Влітку срібний призер та бронзовий (SkyUp Futsal) об'єдналися, і Аврора стала Київ Футзалом. Це було не злиття, як можна подумати, але щось схоже.

По суті Київ Футзал – це старий/новий SkyUp: в заявці команди одразу 11 колишніх гравців SkyUp і лише 4 – Аврори. Майже всі колишні лідери Аврори покинули клуб. Дехто пішов грати за кордон, а деякі, як, наприклад, Сагайдачний, підсилили ХІТ. Тому й не дивно, що колективу ще важко нав'язувати боротьбу 3-разовому чемпіону, який стає лише сильнішим.

Читайте також : Фото Відлига чи велика перебудова? Літо змін в українській Екстралізі

Київ Футзал ще заслабкий

Не для Ліги чемпіонів, а для протистояння з ХІТом. Впевнений, якби команда потрапила в іншу групу, то майже гарантовано вийшла б у наступний етап. Або принаймні не втратила шанси на це ще до останнього туру. А так, вийшло, що саме ХІТ знищив надії Київ Футзала.

Президент команди Дмитро Влох, анонсуючи об'єднання зі SkyUp, ставив перед Київ Футзалом такі цілі:

Боротьба за чемпіонство.

Гідні виступи в Лізі чемпіонів.

Поговоримо спершу про свіже. Як команда виступила в єврокубках? Якщо коротко, то посередній старт з лихвою компенсувався епічним кінцем.

Перша гра Київ Футзалу була проти словенської Вргніки, як виявилося, надважкого суперника для обох українських клубів. Та по першій грі таке враження не складалося. Кияни були кращими, закономірно забили першими та мали багато моментів. Але у підсумку їм довелося ще й рятуватися від поразки. Добре, що допоміг Кайке (2:2).

Київ Футзал

На останній матч команда виходила вже без шансів на перше місце. Але мотивація гучно гримнути дверима зробила свою справу. Північномакедонська Форца була просто декласована. Українці забили 10 м'ячів без відповіді та залишили приємний посмак за свій дебютний сезон в Лізі чемпіонів.

Але головне сталося у другій грі, проти ХІТа. Власне, тут можна згадати про першу ціль Київ Футзалу – боротьбу за чемпіонство. Минулого сезону у півфіналі чемпіонату України між собою грали Аврора та SkyUp. Серія завершилася з рахунком 3:1. Той склад Аврори на ділі показав свою силу, але все одно не мав шансів у боротьбі з ХІТом (1:3).

Зараз же склад Київ Футзалу майже повністю складається з ексгравців SkyUp (як ми вже казали, 11 футзалістів), а тому дивно було очікувати на конкурентну боротьбу з ХІТом за чемпіонство. Це і показало перше в історії українське дербі в Лізі чемпіонів. На ділі це було побиття (0:5). І головним героєм став... ексгравець Аврори, а нині універсал ХІТа, Юрій Сагайдачний. Його навіть визнали найкращим гравцем матчу.

Юрій Сагайдачний ФК ХІТ

Історичний успіх ХІТа

Тож із солідним запасом у 5 голів найкращою українською футзальною командою є ХІТ. 3-разовий чемпіон України, як і Київ Футзал, не помітив Форцу (10:2). Далі без проблем переміг в українському дербі (5:0) і здавалося, так само легко мав розібратися з Вргнікою.

Однак останній матч видався найважчим. Мало того, що кияни забили лише двічі, так їм ще й довелося рятуватися від сенсаційної поразки та вильоту з Ліги чемпіонів. Адже саме Вргніка вигравала за підсумком першого тайму. ХІТ врятували Владислав Первєєв та Ігор Чернявський. Підсумок – перемога 2:1.

Якщо ви не знали, ХІТ вперше потрапив у Екстра-лігу (вищий дивізіон України) у сезоні-2016/17. Поступово команда стала грізною силою, вигравала спершу бронзу, потім срібло чемпіонату України, і вперше стала чемпіоном у сезоні-2022/23. Відтоді ХІТ – незмінний переможець Екстра-ліги.

Тож ця ЛЧ була третьою для клубу загалом і третьою поспіль. Вперше клуб посів друге місце в основному раунді Ліги чемпіонів та потрапив у елітний дивізіон, де фінішував третім у групі з майбутнім переможцем, іспанською Пальмою Футзал. Наступного року ХІТ провалився, набравши лише одне очко в основній стадії та посівши останнє місце. Але тоді й суперники були сильніші, бо команда виступала в шляху А, а не шляху Б, як цього року.

Тим не менш, загальний підсумок – перший в історії вихід ХІТа у плейоф Ліги чемпіонів. Але й тут є нюанс. По суті, цьогорічна 1/8 та 1/4 фіналу – це той самий елітний дивізіон, який зазнав змін починаючи з цього сезону. Тому цей плейоф – перший де-юре, але другий де-факто.

ФК ХІТ

Раніше стадія плейоф починалася з півфіналів, тож вихід ХІТа саме в цю стадію стане дійсно історичним досягненням.

Що далі? Потенційні суперники

А далі у ХІТа два матчі в 1/8 фіналу (24 листопада та 5 грудня). Суперника українська команда дізнається вже зовсім скоро: жеребкування відбудеться 6 листопада. Проте вже зараз відомі потенційні суперники. Річ у тім, що переможці шляху Б зіграють з першими та другими місцями шляху А, а таких команд загалом вісім.

Потенційні суперники ХІТа:

Джимбі Картахена (Іспанія);

П'яст Глівіце (Польща);

Пальма Футзал (Іспанія);

Етуаль Лаваллуаз (Франція);

Бенфіка (Португалія);

Рига ФК (Латвія);

Спортинг (Португалія);

Кайрат Алмати (Казахстан).

Найбільша надія на те, що киянам не випаде Пальма. Все ж отримати першим суперником команду, яка вже три роки поспіль виграє Лігу чемпіонів, – гіршого не побажаєш.

Також серйозними суперниками, яких би не хотілося отримати, є Джимбі Картахена (півфіналіст минулого сезону), Спортинг (2-разовий переможець, два півфінали та фінал за останні 3 розіграші), Кайрат (2-разовий переможець, фіналіст попереднього сезону) та Бенфіка (переможець сезону-2009/10, два півфінали за останні 3 роки).

В будь-якому разі, далі на вболівальників чекатиме щонайменше два цікавих матчі. Тож слідкуйте за українським футзалом, підтримуйте наші клуби, вболівайте. Бо вони на це заслуговують.