Прикра втрата очок: Київ Футзал не зумів обіграти Вргніку в стартовому матчі Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 29 жовтня 2025, 22:51
Київ Футзал

Сьогодні, 29 жовтня, Київ Футзал розпочав свій шлях у першому раунді футзальної Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Першим суперником українців став словенська Вргніка. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Українці були активнішими протягом поєдинку та закономірно вийшли вперед у кінцівці першого тайму. Проте одразу ж після перерви суперники зрівняли рахунок ударом здалеку. А за 6 хвилин до кінця Тушар вивів Вргніку вперед.

Все йшло до поразки української команди, проте на допомогу прийшов Кайке, який зумів зрівняти рахунок після чудового сольного проходу Кевіна.

Ліга чемпіонів-2025/26 – груповий етап
Група 8, 1 тур, 29 жовтня

Київ Футзал (Україна) – Вргніка (Словенія) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Грицина, 1:1 – 24 Цюха, 1:2 – 34 Тушар, 2:2 – 36 Кайке

Зазначимо, що сьогодні, 29 жовтня, у цій же групі зіграв ще один представник України – ХІТ. Чинний український чемпіон декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2.

А вже завтра, 30 жовтня, ХІТ та Київ Футзал влаштують українське дербі в межах другого туру групового етапу даного єврокубку. Старт столичного протистояння запланований на 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26.

