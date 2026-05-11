Два фаворити на фінал, нелегітимний гол і два шедеври: найцікавіше про перші матчі 1/2 плейоф Екстра-ліги

Цікавими, бойовими і напруженими вийшли чотири півфінальні матчі, які в футзальній Екстралізі відбулися в суботу та неділю. Чимало в них було ефектних забитих м'ячів, чудових комбінацій, майстерна гра воротарів, але забракло тільки одного – інтриги, і ані в протистоянні ХІТа та Сокола, ані в дніпровському дербі Athletic Futsal та Сухої Балки немає можливості говорити про те, що в цих півфінальних серіях гарантовано буде більше матчів, ніж три. Всі чотири гри були близькими, конкурентними, але ХІТ та Athletic Futsal не дозволили своїм суперникам в підсумковому рахунку наблизитися на відстань одного м'яча.

Обидві суботні гри завершилися з однаковим рахунком 3:1, але склався він по-різному. В Дніпрі Суха Балка забила вже на першій хвилині, але хто тоді міг уявити, що це перший і останній гол жовтоводців. Ще в першому таймі "атлети" скористалися помилкою підопічних Станіслава Гончаренка при виході зі свого штрафного майданчика і зрівняли рахунок. По перерві цифри на табло 1:1 трималися до середини другого тайму, коли удар Давида Калашника і рикошет від Владислава Ніжника змінили рахунок на користь Athletic Futsal. Надалі підопічні Олександра Кабаненка дочекалися помилки суперника і забили в порожні.

В Києві в суботній грі нулі на табло змінилися вже на шостій хвилині, коли ХІТ використав кутовий і забив Олександр Педяш. По цьому голу були питання до голкіпера Сокола Сергія Шевченка, ще більше їх стало, коли у ворота хмельничан влетів третій м'яч. Далі була заміна воротаря, і в решту часу Сокіл кинув все, щоб виправити ситуацію, але зміг, вигравши другий тайм, відіграти тільки один м'яч.

В неділю в Дніпрі все пішло для Athletic Futsal набагато краще. За "атлетами" перший гол в грі, а на перерву вони пішли, маючи перевагу вже в два м'ячі. В другому таймі ще один м'яч команди Олександра Кабаненка фактично "із роздягальні" – 3:0. Це змусило Станіслава Гончаренка переходити на гру з п'ятим, її результат – один забитий м'яч, два пропущених на останній хвилині, і загальна поразка 1:5.

ХІТ теж забив у ворота Сокола п'ять м'ячів, серед яких один перед фінальною сиреною. Головні ж події в грі розгорнулися в першому таймі, який чемпіони України, як і напередодні, виграли також з перевагою в три м'ячі, але 4:1. Сокіл другий тайм відіграв на максимальних обертах, скоротив відставання до двох м'ячів, але на більше підопічних Романа Ковальчика не вистачило.

Тож, в обох серіях визначилися фаворити, а разом з тим два ймовірні претенденти на перемогу в чемпіонаті. Хоча, напевне, про них говорити зарано, в чемпіонаті України є така статистика – ще жодного разу такого не було, щоб за форматом плейоф 2-2-1 після двох поразок на чужому майданчику команді, яка програвала 0:2, вдалося виграти спочатку дві гри вдома, а потім п'яту гру на виїзді і здобути підсумкову перемогу. З іншого боку, колись неодмінно вперше трапляється таке, чого раніше ніколи не було.

Контрасти тижня

Те, що спорт існує для вболівальників, є загальновідомою аксіомою. Принаймні має існувати. Але, на жаль, цього не скажеш про півфінальні матчі, які відбувалися в Києві і Дніпрі. З відвідуваністю домашніх матчів Athletic Futsal проблеми не існує, скоріше, проблема для вболівальників є з тим, як встигти зайняти зручні для перегляду футзалу місця. А тут ще в півфіналі зійшлися дві команди, які представляють Дніпропетровщину, що змусило керівництво "атлетів" замислитися над встановленням додаткових трибун за воротами, але через цейтнот часу від цієї ідеї довелося відмовитися.

А от в Києві з вболівальниками на матчах ХІТа і Сокола була біда, і, якщо говорити відверто, вболівальники ці матчі проігнорували. Вільних місць було стільки, що сідай, де забажаєш, хоч за воротами, хоч біля майданчика. Вболівальницький загал не надихнуло навіть те, що команди Сергія Журби та Романа Ковальчика нецікаві матчі між собою не грають. Результативнішими ігри бувають в Хмельницькому, але й в Києві було на що подивитися у виконанні обох команд.

На грі першого кола між ХІТом і Соколом в спорткомплексі зібрався майже аншлаг, чого не скажеш про дві гри плейоф. Що на це вплинуло, можна тільки здогадуватися. Як варіант, в столиці в суботу була чудова погода, що могла надихнути на проведення вихідних на природі. Певну кількість вболівальників могли відтягнути ігри плейоф Першої ліги, але це не варто вважати головним чинником, адже у київських команд Фантом та SkyUp Futsal-2 своя аудиторія. Як би там не було, але відчутна різниця в глядачах в Києві і Дніпрі не дозволила пройти повз цю проблему. Надто контрастними виглядали трибуни на матчах в цих містах.

Голи тижня

Двадцять один раз арбітри фіксували взяття воріт в чотирьох іграх, що для матчів такого високого рівня непогано – в середньому 5,25 гола за гру. Цього разу кращих буде не один, а два голи, вибір серед яких зробити неможливо, щоб обравши один м'яч, не образити інший, бо голи Олександра Педяша і Костянтина Абзалова однакові за своєю природою, і такі м'ячі завжди виглядають ефектно.

В першій грі в Києві після передачі Руслана Шеремети з кутового Олександр Педяш низовим ударом злету увігнав м'яч у ворота.

На наступний день алаверди від Костянтина Абзалова, який продемонстрував, що і в Соколі вміють забивати такі голи. Як асистент виступив Кирило-Ілля Бабак, який також з кута зробив ідеальну передачу, і Костянтин Абзалов неймовірним за силою ударом пробив руки воротаря ХІТа Олександра Сухова.

Ці два голи реально є окрасою двох бойових і видовищних матчів, які відбулися в Києві між ХІТом і Соколом.

Хет-трик

Після перших півфінальних матчів проглядається, що тему, хто ж стане кращим голеадором чемпіонату, можна вважати закритою. В першій грі проти Сокола Євгеній Жук зазнав травми і на другу гру не вийшов, але той, хто був від нього попереду в рейтингу бомбардирів, а це його одноклубник Владислав Первєєв, в другій грі відзначився трьома голами, чим збільшив свій доробок до двадцяти семи м'ячів.

Владислав Первєєв став третім гравцем ХІТа, який в одній грі відзначився хет-триком, чим склав компанію своїм партнерам по команді Олександру Педяшу і Євгенію Жуку. Загалом в Екстралізі фіксувалося шістнадцять хет-триків, які в активі тринадцяти гравців.

Дабл-пенальті

Один зі своїх трьох м'ячів Владислав Первєєв забив з 10-метрової позначки, майстерно виконавши дабл-пенальті. Під цей удар в Соколі вийшов Сергій Шевченко, але Первєєв, вразивши дев'ятку, не залишив йому шансів.

Виявляється, що така атакуюча команда, як ХІТ, лише вдруге в сезоні пробивала дабл-пенальті. Вперше це було в вісімнадцятому турі, і тоді Андрій Мельник не зміг переграти юного воротаря SkyUp Futsal Арсенія Нікітіна. А от у ворота Сокола 10-метрові пробивалися доволі часто – сім разів, хоча пам'ятаємо, що чотири з них були в одній грі з Tyre Expert. Воротарі хмельничан не дуже впевнено грають на "десятках", і з семи ударів їм вдалося відбити лише два.

Загалом цього сезону призначалися сорок чотири дабл-пенальті, з яких реалізовано шістнадцять, що складає 36,4 відсотка.

Результативна помилка арбітрів

А далі про те, чому саме це пробиття 10-метрового було не за правилами, і арбітри, в даному випадку Денис Куций (зі статусом арбітра ФІФА) і Андрій Швець, зобов'язані були не зараховувати гол, якби були уважними, чітко пам'ятали правила, правильно їх трактували і дотримувалися їх на майданчику.

Нижче вашій увазі стоп-кадр з трансляції гри, на якому видно, що до удару Владислава Первєєва два гравці зліва від нього, це Даніїл Чижик з ХІТа і Нікіта Чорний з Сокола, і один справа від Первєєва, це Андрій Хамдамов з Сокола, вже зірвалися зі своїх позицій і знаходяться в русі в напрямку воріт.

Сподіваємося, всі вболівальники футболу в курсі, як прискіпливо в футболі арбітри слідкують, щоб при виконанні пенальті ніхто з гравців обох команд до удару не вбіг до штрафного майданчика? Навіть іноді переглядають VAR. Аналогічне правило є і в "Правилах гри в футзал", де в "Правилі 13" "Штрафні та вільні удари" є стаття 2 "Процедура", в якій прописане таке: "Поки м'яч не увійшов в гру, всі суперники повинні залишатись на відстані, щонайменше 5 м від м'яча". Далі в цьому правилі є стаття 5 "Штрафний удар, починаючи з шостого накопичувального фолу кожною командою в кожному таймі (ШУНШФ)", в якій розділ

"Порушення відстані гравцями (крім воротаря команди, що захищається)" регламентує наступне: "Якщо, перед тим, як м'яч увійде в гру, гравці обох команд скоюють порушення, удар повторюється, якщо тільки гравець не скоїть більш серйозного порушення (наприклад, заборонені оманливі рухи); порушники отримують зауваження (без попередження) за перше порушення в грі. Якщо ті ж самі гравці вчиняють наступні порушення у грі, вони отримують попередження. Якщо цей самий гравець вчиняє більш серйозне порушення, призначається вільний удар на користь команди суперника, а порушник отримує попередження без зауваження".

Як очевидно з фото, та й це можна побачити трохи вище на відео, дабл-пенальті, відстань 5 метрів, порушили гравці обох команд, тож арбітри повинні були гол після удару Владислава Первєєва не фіксувати, а призначити перебиття цього 10-метрового.

Швидкий гол

Менше хвилини знадобилося Сухій Балці, щоб повести в рахунку на гостьовому майданчику. Андре Луіз ціною жовтої картки зірвав ривок Олега Легендзевича до воріт, і тільки попередженням за це порушення команда Олександра Кабаненка не обмежилася. Владислав Сорокін не став нічого вигадувати і з відстані десяти метрів зі штрафного пробив по воротах. Як там вибудовував стінку голкіпер Athletic Futsal Богдан Мещеряков, є питання, але м'яч, нікого не зачепивши, опинився у воротах.

З моменту початку гри пройшло 53 секунди, це гол, який варто вважати швидким. На стадії плейоф вперше зафіксований гол на першій хвилині, але йому дуже далеко до найшвидших м'ячів регулярного чемпіонату, трійка яких виглядає таким чином:

1. 10 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 9 тур, гра SkyUp Futsal – Авалон

2. 14 секунда – Даніл Сиротенко (Любарт), 14 тур, гра SkyUp Futsal – Любарт

3. 15 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 4 тур, гра Суха Балка – Ураган.

Автогол

Показовий приклад того, з яких дрібниць складаються перемоги в плейоф, можна було побачити в другому таймі першої гри в Дніпрі між Athletic Futsal і Сухою Балкою. Господарі заробили аут. Давид Калашник з бокової лінії пробив в напрямку воріт, і йому посміхнулася удача – м'яч трохи зачепив ногу Владислава Ніжника і залетів в кут воріт.

Оскільки м'ячі, забиті з аутів прямим ударом у футзалі не зараховуються, в протокол має бути вписаний автогол, і саме цей прикрий для жовтоводців м'яч за рахунку 3:1 вирішив долю першого півфіналу на користь Athletic Futsal.

Владислав Ніжник став двадцять шостим гравцем, який відзначився автоголом, а загалом м'ячі у свої ворота арбітрами фіксувалися двадцять вісім разів. Окрім того, Ніжник став другим гравцем Сухої Балки, який зрізав м'яч у свої, а от команді Олександра Кабаненка суперник допоміг з голом втретє.

Помилка тижня

Курйозний і разом з тим дуже прикрий м'яч влетів у ворота Сокола в першій грі з ХІТом. До воротаря хмельничан Сергія Шевченка відлетів м'яч від Костянтина Абзалова. Було кілька варіантів, що можна зробити з цим м'ячем, але Шевченко вибив його вперед, прямо в Андрія Мельника, від якого м'яч і залетів у ворота.

Це був третій гол, пропущений голкіпером Сокола, після чого головний тренер команди Роман Ковальчик прийняв рішення його замінити на Ярослава Кожуховського.

Цей епізод стався на вісімнадцятій хвилині. Втім, на 34-й хвилині Сергій знову з'явився на майданчику, коли гості за рахунок гри Шевченка на атаку намагалися уникнути поразки, але рахунок 3:1, який був на той час, так і не змінився.

День народження

В день другої гри між ХІТом і Соколом гравцеві столичної команди Андрію Мельнику виповнилося 26 років. Не ювілей, але теж подія для кожної людини. Хто з футболістів не мріє в такий день про перемогу, але для Мельника відбулося подвійне свято. По-перше, ХІТ здобув перемогу 5:2, зміцнивши своє лідерство в серії з Соколом. По-друге, і сам Андрій долучився до перемоги, коли в першому таймі на чотирнадцятій хвилині зробив рахунок 3:1. За підсумкового рахунку 5:2 саме цей гол іменинника став переможним.

Дежавю

Дві гри у Дніпрі між Athletic Futsal і Сухою Балкою поєднує не тільки переможний результат "атлетів", а й те, як вони розпочиналися. В суботній грі на першій хвилині гравці Athletic Futsal припустилися помилки, що дозволило Олегу Легендзевичу вибігти на ударну позицію, але пробити йому не дозволив Андре Луіз, який завалив жовтоводця на паркет – законна жовта картка. Пройшла доба, друга гра, і на другій хвилині "атлети" прогавили ривок Владислава Сорокіна до воріт, який поштовхом в спину зупинив… знову Андре Луїз, який отримав ще одну жовту картку.

В першій грі Владислав Сорокін прямим ударом вразив ворота, і, можливо, дежавю було б повним, якби і в недільній грі штрафний пробивав він же. Але цього разу пробивав Едуард Волков, і йому відзначитися не дозволив Давид Калашник, який зайняв позицію на лінії воріт.

Анатолій Подвойський