Сагайдачний став найкращим гравцем першого в історії українського дербі в Лізі чемпіонів

Український універсал Юрій Сагайдачний став найкращим гравцем першого в історії українського дербі Київ Футзал – ХІТ в Лізі чемпіонів з футзалу.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Колишній футзаліст Аврори (яка цього літа перейменувалася у Київ Футзал після об'єднання зі SkyUp) відвантажив у ворота своєї колишньої команди одразу три м'ячі.

Загалом поєдинок завершився перемогою ХІТа з рахунком 5:0. Цей результат вбив усі потенційні шанси Київ Футзалу вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ХІТ же продовжує перебувати на першому місці в турнірній таблиці.

Зазначимо, що днем раніше, 29 жовтня, у стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2. А ось Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2).

Нагадаємо, на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.