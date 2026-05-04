Сенсаційний провал, історичний півфінал, драматичні пенальті: найцікавіше про чвертьфінали Екстра-ліги

В суботу і неділю могло відбутися від 6 до 8 матчів у межах чвертьфіналу Екстра-ліги з футзалу.

Проте, завдяки тому, що дві команди вирішили не відкладати справу в довгу скриню, не витрачати зайві сили, нерви та, чого приховувати, і кошти, вболівальники побачили мінімум – чотири гри в суботу і дві в неділю.

Стратегічна помилка тренера Кардинала

Першим досяг поставленої мети Атлетик Футзал, який в гостях мінімально переміг Кардинал-Авангард (2:1) і кваліфікувався до півфіналу.

Команда з Рівного вочевидь підійшла до плейоф у пригніченому стані, обумовленому внутрішніми проблемами, але варто сказати і про невміння молодого та недосвідченого тренера рівнян Павла Дармовіса мислити стратегічно.

Перед заключним туром регулярного чемпіонату у Кардинала були дві опції. Одна з них – виграти у SkyUp Futsal і вийти в чвертьфіналі на Сокіл, якому "кардиналівці" цього сезону не програли в жодному з трьох матчів.

Друга – це поразка від "авіаторів", яка виводила команду на Атлетик, у якого рівняни не вигравали жодного разу в чотирьох іграх за два сезони– з того часу, як "атлети" піднялися до Екстра-ліги.

Хтось скаже, що виграти у SkyUp непросте завдання, і з цим потрібно погодитися. Однак, як і з тим, що воно не є нездійсненним, про що свідчить досвід в плейоф Сухої Балки. До того ж, "авіатори" приїхали на гру 22-го туру без турнірної мотивації, чим теж можна було скористатися.

Але Кардинал підійшов до тієї доленосної гри неготовим. До того ж, Павло Дармовіс вирішив розпочати гру з резервним голкіпером Макаром Левченком, який до своєї заміни на Дмитра Дяченка встиг напропускати стільки, що гру врятувати вже було неможливо.

Підсумовуючи, три поразки Кардинала від Атлетика в трьох іграх не є алогічними.

Закономірна перемога ХІТа

Три поразки Фурнітури від ХІТа логічними є абсолютно, та й особливих сподівань, що команда з Коломиї зможе зачепити у чемпіонів України хоча б одну гру, ні в кого не було.

Максим Павленко витиснув максимум з цього складу Фурнітури, з яким розпочинав ще тоді, коли переважна більшість гравців грала по аматорах, і футзал взимку поєднувала з футболом влітку. Після третьої, заключної гри в сезоні, гравці Фурнітури могли йти з майданчика з високо піднятими головами і під оплески вболівальників, які вщерть заповнили затишний спорткомплекс в Королівці.

Фурнітура в домашній грі діяла на максимумі, а ХІТ так, щоб тримати суперника на дистанції і додавати за необхідності. Востаннє вона виникла тоді, коли за рахунку 2:3 коломияни прагнули відігратися з п'ятим польовим гравцем, але підопічні Сергія Журби двома голами протягом однієї хвилини холоднокровно закрили, будемо говорити відверто, прохідну для себе стадію плейоф.

На відміну від минулого року, жодна з чотирьох чвертьфінальних серій не розтягнулася на максимально можливі п'ять матчів, що в сезоні-2024/25 відбулося аж в двох парах.

Другий воротар вивів Сокіл у півфінал

Третій півфіналіст визначився в Івано-Франківську, де Сокіл після перемоги в суботній грі (3:1) повів в серії 2:1. Хмельничани майже ідеально відіграли в захисті, припустившись лише однієї помилки, та й тактично Роман Ковальчик переграв свого опонента, коли не вв'язався в обмін четвірками.

Закономірність перемоги Сокола після гри визнав і головний тренер Урагану Юрій Іванишин. Недільний поєдинок вийшов рівнішим, обидві команди мали нагоди схилити шальки терезів на свою користь в основний час, але не судилося. В овертаймі гострішим був Сокіл, але франківців виручив Микола Гуйван.

Проте ані він, ані його дублер Тарас Левандівський не змогли виручити в серії пенальті, а от хмельничани завдяки одному сейву другого воротаря Ярослава Кожуховського і промаху Олександра Дичука здобули другу перемогу над Ураганом по пенальті, яка стала загалом третьою в цій серії.

Головна сенсація чвертьфіналу

Таке ж складне завдання, виграти дві серії пенальті з двох, підкорилося Сухій Балці, яка в протистоянні зі SkyUp Futsal вважалася андердогом. В суботній грі жовтоводці зробили ставку на надійну гру в захисті, що разом з наднадійною грою воротаря Олександра Сіріцького принесло перемогу 2:1.

Ну, а в неділю суперники видали таку неймовірну гру, про яку буде далі окремо. За рахунку 5:5 після основного і додаткового часу в серії пенальті був тільки один сейв, коли воротар SkyUp Ілля Бакінський відбив удар Анатолія Мілінького.

Але на біду "авіаторів" два їхні гравці, Олександр Ліфер і Юрій Щериця, не впоралися з нервами і пробили повз ворота.

У футзальній Екстра-лізі давно не було такого, щоб сьома команда регулярного чемпіонату вибила в плейоф другу. І вихід Сухої Балки до півфіналу – це найголовніша сенсація чвертьфінальної стадії.

Гра тижня. Другий матч Суха Балка – SkyUp Futsal

От недарма вже багато років найкраща команда України визначається за системою плейоф. Матчі на виліт, коли ти маєш бути сильнішим не взагалі, а сьогодні і зараз, коли твоє місце в регулярному чемпіонаті не має ніякого значення – це особливе видовище, яким зараз насолоджуються футзальні вболівальники.

Доля двох півфіналістів визначилася в неділю лише в серіях післяматчевих пенальті, в яких Сокіл і Суха Балка були кращими за своїх опонентів. Втім, вибір найкращої зробимо на корись гри, яка відбулася з тими реаліями, в яких ми живемо вже більше чотирьох років.

Зустріч у Дніпрі між Сухою Балкою та SkyUp розпочалася за розкладом опівдні, але після першого тайму не мала продовження через повітряну тривогу. І надалі гра кілька разів переривалася повітряними тривогами, остання з яких була перед другою додатковою п'ятихвилинкою овертайму.

Ще один аргумент на користь цієї гри – це те неймовірне, що в ній зробили підопічні Станіслава Гончаренка. Вже на початку гри жовтоводці привезли самі собі пенальті, який реалізував Віні. На 14-й хвилині після блискучої комбінації "авіаторів" їхню перевагу збільшив Мар'ян Масевич.

2:0 за SkyUp Futsal перший тайм, а на 25-й хвилині після ще однієї симпатичної атаки Рафінья збільшив рахунок до 3:0.

Випадки, коли в нашій Екстра-лізі відігравалися такі відставання, поодинокі. З останнього – як в другій грі 1/4 фіналу тиждень тому Кардинал-Авангард 1:4 перетворив на 5:5, але в підсумку програв 5:7.

Поступаючись 0:3, Станіслав Гончаренко перевів свою команду на гру з п'ятим, і через дев'ять хвилин від переваги "авіаторів" не залишилося нічого – 3:3. Далі суперників чекав овертайм, в якому кожна з команд хотіла перемогти. На 43-й хвилині жовтоводці вперше вийшли вперед після голу Едуарда Волкова, але не встигли порадіти, як Олександр Ліфер поновив рівновагу – 4:4.

Друга додаткова п'ятихвилинка вийшла епічною. На 48-й хвилині SkyUp Futsal класно розіграв стандарт, і Юрій Щериця ударом п'ятою забив п'ятий м'яч. Перемога, здавалося б, вже в руках гостей, але за 26 секунд до завершення додаткового часу м'яч після передачі Легендзевича на Волкова знайшов ногу Жоау Лукаса, і гра перейшла в серію пенальті.

І вона спочатку йшла на користь команди Тараса Шпички, коли Ілля Бакінський відбив удар капітана жовтоводців Анатолія Мілінького. Але неділя була днем Сухої Балки, яка вибралася і з цієї скрутної ситуації. Щоправда, не без допомоги "авіаторів" Олександра Ліфера і Юрія Щериці, які не змогли влучити в площину воріт.

Не зайвим буде сказати, що напередодні поточного сезону чимало хто прогнозував Сухій Балці місце в півфіналі, але є впевненість, що мало хто міг уявити, що жовтоводці опиняться в квартеті кращих після тієї безбарвної гри, яку вони демонстрували в регулярному чемпіонаті, коли навіть місце в зоні плейоф стояло під питанням за кілька турів до завершення першої частини сезону.

Гол тижня. Артем Файдор

Попри свою неймовірну напругу, шість заключних чвертьфінальних матчів вийшли непоганими за результативністю, і в них арбітри взяття воріт фіксували 31 раз.

На цій стадії в пріоритеті важливість голів, тому перевагу віддаємо одному з м'ячів, який вирішив долю путівки до півфіналу в парі між Кардиналом і Атлетиком. В другому таймі за рахунку 1:1 гості на 24-й хвилині заробили аут. Він був далеко від воріт, нібито і не було ніякої небезпеки воротам Дмитра Дяченка, але гравці Атлетика змогли зробити з ауту гол.

Едуард Нагорний покотив м'яч під удар Давиду Калашнику, той пробив у напрямку воріт, і хоча м'яч летів на незручній висоті, Артем Файдор зміг підлаштуватися під нього таким чином, що пробив і переправив м'яч у ворота.

Саме цей удар приніс Атлетику історичний, перший для клуба, який тільки другий сезон грає в Екстра-лізі, вихід до четвірки кращих команд України.

Хет-трик. Євгеній Жук

За рахунку 2:5 у грі між Фурнітурою і ХІТом різницю склали три голи найкращого голеадора Екстра-ліги кількох попередніх сезонів Євгенія Жука. В Королівці він відзначився трьома різноплановими забитими м'ячами, але є одне, що їх поєднує – всі забиті з меж штрафного майданчика.

Перший з них типовий для Жука, коли він виявився найспритнішим на м'ячі. Другий – нетиповий, але дуже ефектний м'яч після удару головою. Третій – результат контратаки, в якій Жук опинився в потрібному місці, щоб спокійно розстріляти ворота.

Три голи в одній грі Євгеній Жук забиває вдруге в сезоні. Вперше він відзначився хет-триком в п'ятому турі, коли ХІТ розтрощив в Одесі Tyre Expert (11:3). Тільки двом гравцям цього сезону вдалося забити три м'ячі в двох іграх, і другий – це одноклубник Жука Олександр Педяш.

Загалом в чемпіонаті фіксувалося п'ятнадцять хет-триків, які в активі тринадцяти гравців. З них залишаються в грі п'ятеро. Окрім Жука і Педяша, це Едуард Нагорний (Атлетик), Олег Гуцуляк (Сокіл) і Владислав Первєєв (ХІТ).

Останній є головним кандидатом на те, щоб позбавити Євгенія Жука звання кращого голеадора Екстра-ліги. В активі Первєєва 24 м'ячі, Жук відстає на чотири результативних удари.

Пенальті. Віні

Конкретно наварили біля власних воріт гравці Сухої Балки в другій грі проти SkyUp. Найжахливішу помилку зробив Артем Шеремет, який покотив м'яч назад Олександру Сіріцькому, але першим на м'ячі був Шаропіньо, якого збив голкіпер жовтоводців. Чистий пенальті, який чітко реалізував Віні.

Пенальті у виконанні гравців SkyUp цього сезону були бездоганними. По двічі до шестиметрової позначки підходили Рафінья і Віні, і кожний з них скористався можливістю поповнити свій актив забитими м'ячами.

У ворота Сухої Балки пенальті пробивалися двічі, але реалізований з них тільки один. Загалом цього сезону з 24-х шестиметрових реалізовано чотирнадцять, і це 58,3 відсотка.

Автоголи. Олександр Сухов, Ілля Бакінський, Жоау Лукас

На сьомій хвилині гри Фурнітура – ХІТ після дальнього удару Ернеста Романчука м'яч влучив в штангу, від неї в спину голкіперу ХІТа Олександру Сухову, після чого перетнув лінію воріт.

В підсумку автогол, і такі м'ячі не такі вже рідкісні як і футзалі, так і в футболі.

Ідентичний автогол на рахунку голкіпера SkyUp Іллі Бакінського, від якого м'яч закотився за лінію воріт після того, як Анатолій Мілінький пробив в штангу.

Автогол не завжди прикра річ, от що з того автогола Сухову, адже його ХІТ виграв і вирішив своє завдання. А от автогол бразильця SkyUp Жоау Лукаса, як з'ясувалося, мав для "авіаторів" фатальні наслідки.

За лічені секунди до завершення другого додаткового часу, на 50-й хвилині, Олег Легендзевич зробив передачу на Едуарда Волкова. На траєкторії польоту м'яча опинилася нога Жоау Лукаса, і далі м'яч полетів у ворота.

Таким прикрим чином для "авіаторів" рахунок з 4:5 змінився на 5:5, а в серії пенальті команда Тараса Шпички програла. Олександр Сухов вперше в сезоні потрапив в протокол гри, як автор м'яча у власні ворота, і з гравцями ХІТа таке траплялося тричі.

Більше в свої забивали гравці чотирьох команд – Сокола, Фурнітури, Кардинала-Авангард і SkyUp Futsal. Цікаво, що Сухій Балці суперник вперше допоміг з голами, і в який же важливий для жовтоводців момент сталися ці два подарунки! Загалом автоголи фіксувалися вже двадцять сім разів, які в пасиві двадцяти п'яти гравців.

Заміна тижня. Вихід Ярослава Кожуховського в серії пенальті

Для футзалу є звичайною практикою, коли в серії післяматчевих пенальті тренери змінюють воротарів. Таке в цьому виді спорту дозволено правилами. Можна навіть побачити до трьох різних воротарів однієї команди в цій так званій лотереї.

Розрахунок тут робиться на те, щоб якось пересмикнути ситуацію, коли стає очевидним, що один воротар "не вгадує". В другій грі в Івано-Франківську ключовою в серії пенальті стала заміна Сергія Шевченка, який не зміг відбити два перші удари "ураганівців", на Ярослава Кожуховського.

Першим на протистояння з ним в Урагану вийшов Ілля Приходько, який програв свою дуель воротарю Сокола. Далі – більше. Четвертий удар франківців виконував Олександр Дичук, його своїми рухами ввів в оману Кожуховський, і Дичук зарядив в стійку.

До заміни воротарів, Миколи Гуйвана на Тараса Левандівського і навпаки, звертався і Юрій Іванишин, але жоден з двох воротарів не відбив жодного удару. Дещо схожа ситуація була в післяматчевій серії Сухої Балки і SkyUp, коли після безуспішних спроб Олександра Сіріцького щось відбити Станіслав Гончаренко відправив у ворота Дмитра Бутова.

Якийсь ефект це все ж таки мало. Бутов, хоча і не зробив сейв, але гравець "авіаторів", який йому протидіяв, Олександр Ліфер, схибив, пробивши в штангу.

Бійка тижня. Після першої гри в Дніпрі

Те, що відбулося після завершення першої гри в Дніпрі між Сухою Балкою і SkyUp Futsal, ще одна з реалій українського футзалу. І вона чомусь не дивує. Після того, як пролунав фінальний свисток, обидві команди практично зійшлися "стінка на стінку".

У цьому неподобстві в гущі подій були не тільки гравці обох команд, а і адміністративний і тренерський персонал, в тому числі, Тарас Шпичка і Станіслав Гончаренко. Останнім часом SkyUp, напханий понад будь-якою мірою бразильськими легіонерами, програв кілька важливих матчів. І, як з'ясувалося, так звані "чарівники м'яча" не вміють програвати.

Одразу після фінального свистка Келвін понісся до лави запасних Сухої Балки, щоб довести Владиславу Сорокіну щось те, що не зміг довести за сорок хвилин ігрового часу. Це було зроблено настільки агресивно, що миттєво спровокувало масову сутичку.

Варто додати, що за дві секунди до сирени, той же Келвін з усієї сили влупив по нозі Сорокіна, і в цьому ударі не було і натяку на спортивну боротьбу. Втім, арбітри Антон Ноєв і Марія Мисловська (має статус арбітра ФІФА і була в двох метрах від порушення Келвіна на Сорокіні) не оцінили всю загрозу і обмежилися жовтою карткою, через що і були отримані наслідки.

Навіть коли перша хвиля емоцій схлинула, команди не розійшлися з майданчика. Бразильцям не сподобалася поведінка Івана Ярошенка, гравця Сухої Балки, який скопіював стрілка-лучника (те, що демонструє Шаропіньо після кожного забитого м'яча), і на майданчику знову стало гаряче.

Що ж потрапило в підсумковий протокол – з цікавого лише друга жовта картка для Келвіна, яка стала для нього червоною. Чи стане цей сором предметом розгляду КДК УАФ – є великі сумніви, а значить, з такими післяматчевими з'ясовуваннями стосунків далі буде.

Причому обов'язково, бо безкарність породжує відчуття і впевненість, що, щоб ти не наробив, все тобі зійде з рук.

Червона картка. Келвін

По червоній картці Келвіна варто додати лише загальні статистичні підсумки. Для гравців SkyUp це друга червона картка, а лідером серед серйозних порушників є Атлетик, гравці якого вилучалися з майданчика п'ять разів. На дві червоні картки менше у гравців Tyre Expert. Загалом з майданчика вилучалися дев'ятнадцять гравців.

Заява. І знову від Павла Дармовіса

Третя поразка в чвертьфіналі означає завершення сезону, а післяматчевий коментар – можливість стисло підбити певні підсумки. Так і зробив головний тренер Кардинала-Авангард Павло Дармовіс, але таким чином, що не стільки відповів на питання, скільки залишив їх.

В попередніх двох оглядах ми відмічали вміння керманича "кардиналівців" напустити туману в ясний день, от і після поразки від Атлетика він не став зраджувати собі:

"Хочеться, щоб футзал в Рівному жив, і Екстра-ліга була і на наступний сезон, але поживемо – побачимо".

По-іншому, як те, що в наступному сезоні в футзальній Екстра-лізі команди з Рівного не буде, трактувати цю заяву неможливо. Можливо, Павло Дармовіс вже зараз щось знає?

Як тут не пригадати його ж заяву про те, що "на ентузіазмі далеко не заїдеш". Не хотілося б і думати, що головний тренер Кардинала робить недвозначний натяк на те, що команда наступного сезону не гратиме в Екстра-лізі.

Кардинал-Авангард - Атлетик Футзал

Прев'ю півфіналів

Півфінальні серії плейоф, окрім визначення пар команд, які поведуть боротьбу за чемпіонство і які розіграють бронзові медалі, приваблюють тим, що в них визначаються дві команди, які в сезоні-2026/27 будуть представляти Україну в футзальній Лізі чемпіонів.

Як і на всіх стадіях, в півфіналі плейоф, який стартує 9-10 травня, протистояння піде до трьох перемог, і максимум воно може скластися з п'яти ігор. Півфінальні пари виглядають таким чином (в дужках – результати матчів в регулярному чемпіонаті, відповідно, вдома і на виїзді).

Атлетик Футзал (Дніпро) – Суха Балка (Жовті Води) (3:3, 3:2)

ХІТ (Київ) – Сокіл (Хмельницький) (3:1, 5:4)

Анатолій Подвойський