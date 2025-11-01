ХІТ здолав Вргінку та вийшов у плейоф Ліги чемпіонів

Сьогодні, 1 листопада, відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому ХІТ з рахунком 2:1 переграв Вргінку.

Завдяки цій перемозі український клуб зайняв перше місце в групі та вийшов у плейоф турніру.

За ХІТ голами відзначилися Первеєв, який зрівняв рахунок та Ігор Чернявський, який у підсумку вирвав перемогу для чемпіонів України.

Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів відбудеться вже наступного четверга, 6 листопада. Матчі 1/8 фіналу заплановані на 24 листопада та 5 грудня.

Ліга чемпіонів 2025/2026 – груповий етап

Група 8, 3 тур, 1 листопада

Вргінка (Словенія) – ХІТ (Україна) 1:2 (1:0)

Голи: Первеєв, Чернявський

Напередодні Київ Футзал завершив свої виступи у футзальній Лізі чемпіонів розгромною перемогою над Форсою. Зазначимо, що жереб звів дві українські команди в одній групі. В очній зустрічі перемогу святкував ХІТ.