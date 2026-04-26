Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Ураган взяв реванш у Сокола в другому матчі 1/4 фіналу плейоф Екстра-ліги

Сергій Шаховець — 26 квітня 2026, 14:40
Асоціація футзалу України

У неділю, 26 квітня, відбулися другі матчі чвертьфінальної серії плейоф футзальної Екстра-ліги.

Ураган на характері обіграв Сокіл (5:2), зрівнявши рахунок у серії протистояннь. У складі команди з Івано-Франківська дублем відзначився Гранько, а ще по одному голу забили Шотурма, Савич та Приходько. Хмельничани відповіли результативними ударами у виконанні Шевченка та Абзалова.

Також сьогодні зіграють Атлетик Футзал з Кардиналом, Фурнітура спробує взяти реванш у ХІТ за поразку в першому матчі, а СкайАп зустрінеться з Сухою Балкою.

Футзал, Екстра-ліга України
Другі матчі 1/4 фіналу, 26 квітня

Сокіл – Ураган 2:5

ХІТ – Фурнітура

Атлетік Футзал – Кардинал Рівне

СкайАп – Суха Балка

Зазначимо, що серії 1/4 фіналу Екстра-ліги триватимуть до трьох перемог. Протистояння продовжаться вже наступними вихідними.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.

Екстра-ліга Сокіл Ураган ХІТ

Екстра-ліга

Останні новини