Ураган взяв реванш у Сокола в другому матчі 1/4 фіналу плейоф Екстра-ліги
У неділю, 26 квітня, відбулися другі матчі чвертьфінальної серії плейоф футзальної Екстра-ліги.
Ураган на характері обіграв Сокіл (5:2), зрівнявши рахунок у серії протистояннь. У складі команди з Івано-Франківська дублем відзначився Гранько, а ще по одному голу забили Шотурма, Савич та Приходько. Хмельничани відповіли результативними ударами у виконанні Шевченка та Абзалова.
Також сьогодні зіграють Атлетик Футзал з Кардиналом, Фурнітура спробує взяти реванш у ХІТ за поразку в першому матчі, а СкайАп зустрінеться з Сухою Балкою.
Сокіл – Ураган 2:5
ХІТ – Фурнітура
Атлетік Футзал – Кардинал Рівне
СкайАп – Суха Балка
Зазначимо, що серії 1/4 фіналу Екстра-ліги триватимуть до трьох перемог. Протистояння продовжаться вже наступними вихідними.
Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.