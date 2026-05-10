ХІТ і Атлетик Футзал здобули повторні перемоги у півфіналі Екстра-ліги

Олег Дідух — 10 травня 2026, 18:17
Асоціація футзалу України

У неділю, 10 травня, відбулися другі матчі півфінальних серій української Екстра-ліги з футзалу. Атлетик Футзал повторно обіграв Суху Балку, а київський ХІТ знову виявився сильнішим за Сокіл. У обох серіях рахунок став 2:0. Серії тривають до трьох перемог.

Екстра-ліга-2025/26.
1/2 фіналу
Другі матчі, 10 травня

Атлетик Футзал – Суха Балка – 5:1 (2:0)
Рахунок в серії 2:0

Голи: 1:0 – 8 Андре, 2:0 – 15 Нагорний, 3:0 – 22 Васильєв, 3:1 – 38 Шеремет, 4:1 – 40 Зінгель, 5:1 – 40 Терентьєв

ХІТ – Сокіл – 5:2 (4:1)
Рахунок в серії 2:0

Голи: 1:0 – 2 Малиновський, 1:1 – 12 Абзалов, 2:1 – 13 Первєєв, 3:1 – 14 Мельник, 4:1 – 20 Первєєв, 4:2 – 30 Хамдамов, 5:2 – 40 Первєєв

Напередодні перші півфінальні матчі також завершилися перемогами Атлетика та ХІТа.

