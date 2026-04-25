ХІТ розгромив Фурнітуру, Сокіл по пенальті переміг Ураган у першому раунді плейоф Екстра-ліги

У суботу, 25 квітня, стартувала чвертьфінальна серія плейоф футзальної Екстра-ліги.

У першому матчі ігрового дня київський ХІТ розгромив Фурнітуру з рахунком 8:0. У столичної команди дублями відзначилися Мельник, Чернявський та Педяш. Ще по одному забили Шеремета і Малиновський.

В іншому протистоянні Сокіл по пенальті переміг Ураган. Основний час завершився внічию – 3:3. У серії 6-метрових влучнішими були гравці команди з Хмельницька. Вирішальним став сейв воротаря Сокола Сергія Шевченка.

Також сьогодні у Дніпрі зустрінуться Атлетик Футзал і Кардинал Авангард, а в Києві Скай ап і "Суха Балка.

Футзал, Екстра-ліга України

Перші матчі 1/4 фіналу, 25 квітня

Сокіл – Ураган 3:3 (6:5 по пен.)

ХІТ – Фурнітура 8:0

Атлетік Футзал – Кардинал Рівне

Скай ап – Суха Балка

Зазначимо, що серії 1/4 фіналу Екстра-ліги триватимуть до трьох перемог. Другі матчі серії відбудуться у неділю, 26 квітня.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.