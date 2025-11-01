Київ Футзал розгромив північномакедонську Форсу у матчі ЛЧ

Київ Футзал завершив свої виступи у футзальній Лізі чемпіонів розгромною перемогою над Форсою.

Матч завершився з рахунком 0:10.

Український колектив був значно сильнішим за свого суперника, тому вже у першому таймі Київ Футзал тричі вразив ворота північномакедонської команди.

У другому таймі українці ще більше підтвердили статус фаворита та забили ще 7 голів. У підсумку матч завершився з рахунком 0:10, однак для української команди виступи у турнірі закінчилися.

Ліга чемпіонів 2025/2026 – груповий етап

Група 8, 3 тур, 1 листопада

Форма (Північна Македонія) – Київ Футзал (Україна) 0:10 (0:3)

Голи: 0:1 – 4 Щериця, 0:2 – Щериця, 0:3 – 17 Кайке, 28 Зварич, 29 Грицина, 30 Вінісіус, 32 Келвін, 34 Літвінов, 36 Моспан

Таким чином, Київ Футзал вийшов на друге місце у своїй групі, поступаючись іншому українському клубу – ХІТу.

Також раніше ХІТ переміг Київ Футзал в першому українському дербі в історії Ліги чемпіонів.