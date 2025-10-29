Вибили "десятку": ХІТ із непристойним рахунком переміг у стартовому матчі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 29 жовтня, київський ХІТ розпочав свій шлях у першому раунді футзальної Ліги чемпіонів-2025/26.

Дебютним суперником чинного чемпіона України у єврокубку стала Форца, чемпіон Північної Македонії, яку столичний колектив приймав у словенській Любляні.

Підопічні Сергія Журби готувалися до серйозного протистояння, яке, по суті, пройшло як тренувальний матч. Ще в першому таймі питання про переможця зустрічі було закрите, адже ХІТ п'ять разів вразив ворота суперника.

Побиття Форци не припинилося і після перерви між таймами. У другій 20-хвилинці кияни ще стільки ж разів відзначилися голом, чим зайвий раз акцентували увагу на тому, хто був фаворитом даного поєдинку.

Головним героєм матчу став Олександр Педяш, який записав на свій рахунок хеттрик. Ще по дублю оформили Андрій Мельник та Євген Жук.

Ліга чемпіонів-2025/26 – груповий етап

Група 8, 1 тур, 29 жовтня

ХІТ (Україна) – Форца (Північна Македонія) 10:1 (5:1)

Голи: 1:0 – 5 Чернявський, 2:0 – 9 Педяш, 3:0 – 11 Мельник, 3:1 – 14 Рамадані, 4:1 – 15 Поштіго (автогол), 5:1 – 19 Первєєв, 6:1 – 22 Жук, 7:1 – 28 Жук, 8:1 – 29 Педяш, 9:1 – 31 Мельник, 10:1 – 33 Педяш, 10:2 – 40 Чілжафі.

Зазначимо, що сьогодні, 29 жовтня, у цій же групі зіграє ще один представник України – Київ Футзал зустрінеться з чемпіоном Словенії в особі Вргніки. Ця гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

А вже завтра, 30 жовтня, ХІТ та Київ Футзал влаштують українське дербі в межах другого туру групового етапу даного єврокубку. Старт столичного протистояння запланований на 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів-2025/26.