Відлига чи велика перебудова? Літо змін в українській Екстралізі

Хмельницький Сокіл першим серед усіх команд Екстраліги вийшов з відпустки, і це стало першою ознакою того, що сезон-2025/2026 у вітчизняному футзалі зароджується. Це сталося через тиждень після того, як аналогічна історія відбулася і в міжнародному футзалі, зачаттям якого можна вважати жеребкування попереднього й основного раунду Ліги чемпіонів.

За підсумком жеребкування два українські клуби не дізналися своїх конкретних суперників в основному раунді, натомість на свій величезний розпач, дізналися, що їм доведеться рубатися не тільки з двома поки що невідомими європейськими клубами, а ще й між собою за єдине місце в стадії плейоф, яка вперше з цього сезону започаткована в єдиному єврокубковому футзальному турнірі.

Як же пройшов місяць міжсезоння – спробуємо розібрати й систематизувати в цьому огляді, а воно почалося практично на наступний день після того, як в один день, 15 червня, добігли свого кінця серії плейоф за чемпіонство та бронзові медалі.

Після завершення четвертої гри між SkyUp Futsal та Соколом автору цих рядків вдалося перекинутися кількома фразами щодо вражень від "бронзової" серії та загалом від всього сезону з президентом SkyUp Futsal Олександром Альбою. І в цьому спілкуванні серед іншого прозвучало таке, що в керівника "авіаторів" є велике бажання, щоб його команда грала в Лізі чемпіонів, і що особливо зачепило, що в нього немає бажання чекати цього кілька років. Тепер вже можна казати, що шановний Олександр Альба щось знав, і про це "щось" всі взнали практично на наступний день. Воно стало справжнім шоком, мова про інформацію, що команди Aurora Team та SkyUp Futsal вирішили об’єднатися.

Ростислав Семенченко (Aurora Team) та Максим Літвінов (SkyUp Futsal) у новому сезоні можуть стати одноклубниками

За кілька днів експерт програми Profutsal, яка фінансується Асоціацією футзалу України, Станіслав Гончаренко назвав це об’єднання продажем місця в Лізі чемпіонів клубом Aurora Team клубу SkyUp Futsal. Відомий футзальний тренер має право на власну думку, можливо, він щось знає з того, що не вийшло на поверхню. Але з того, що вийшло на поверхню, це більше схоже на поглинання клубом SkyUp Futsal клубу Aurora Team. Так, як два роки тому сам клуб Aurora Team поглинув клуб CLUST. Відміна хіба що в тому, що поглинання бронзовим призером срібного цього року відбулося в мирний спосіб, а не в рейдерський, як це було в історії з Aurora Team і CLUST.

Процес поглинання ще знаходиться у "процесі". Якщо просто скласти склади SkyUp Futsal і Aurora Team, то це буде приблизно 35 гравців, і очевидно, що така кількість не потрібна жодній футзальній команді, тому процес різання по живому буде неминучим, і проводити його буде головний тренер домінуючого клубу в цьому об’єднанні Тарас Шпичка. Першими ластівками, які залишили об’єднаний клуб, стали Шаропіньо, Максим Бессалов, Олександр Школьний та Орест Боргун, нещодавно до них приєдналися Владислав Корнєв та Євген Смоловик, а ще один блок гравців, відправлених на вихід, напередодні склали Ігор Марциняк, Андрій Лисюк та Арсеній Гурєєв – всі троє з Aurora Team. Натомість майже одразу після завершення сезону гравцем об’єднаної команди став Мар’ян Масевич, тобто, все одно в розпорядженні Тараса Шпички залишається близько двадцяти п’яти гравців, і розставання обов’язково будуть ще.

Тарас Шпичка

Ще одна цікава ознака того, що всі деталі об’єднання SkyUp Futsal та Aurora Team не улагоджені, це реакція на жеребкування Ліги чемпіонів, про результати якої не повідомили інформаційні ресурси жодного з клубів! Тиша, нібито нічого у Швейцарії не відбувалося. Зазначимо, що в Лізі чемпіонів об’єднаний клуб гратиме як Aurora Team, оскільки SkyUp Futsal є заручником своєї назви. Використання комерційної реклами заборонено УЄФА, тому в жодному випадку в єврокубках не зможуть грати команди, наприклад, Lufthansa Futsal або Ryanair Futsal, як свого часу в Лізі чемпіонів не грав херсонський Продексім, а грав FC Kherson.

Повертаючись до об’єднання, варто пригадати одну історію дворічної давнини. Коли в Екстралігу зайшла команда, яка на офіційних ресурсах Асоціації футзалу України називалася Aurora-CLUST і такої назви не було більше ніде, автор цих рядків неодноразово наполягав, що двох слів в назві клубу довго не буде. Так воно і сталося після першого кола, коли Aurora-CLUST стала просто Aurora Team. Цей екскурс в історію до того, що логічним є питання – як довго буде існувати Aurora-SkyUp Futsal? Принаймні, стільки часу, скільки ця команда гратиме в Лізі чемпіонів, це точно. А от що буде далі, це питання, і історії об’єднань свідчать про те, що в сухому залишку залишається той, хто поглинає. Так було з Aurora-CLUST, так було колись, коли об’єдналися львівські Енергія і Тайм, але згодом залишилася тільки Енергія.

В тему Ліги чемпіонів варто сказати декілька слів про перспективи в ній українських клубів. В соціальних мережах можна було прочитати думку вболівальників, що якщо так склалося, то від України точно буде одна команда в плейоф. Дивна думка, адже це далеко не так. ХІТу та Aurora-SkyUp Futsal в Шляху Б доведеться грати в переможцями попередніх груп С і A, якими, скоріше за все, будуть словенський FC Vrhnika та вірменський Єреван, і це далеко непрості команди.

Ще немає визначеності, де саме в основному раунді будуть грати українські команди, але якщо попередній раунд виграють саме FC Vrhnika та Єреван, то командам Олега Лук’яненка та Тараса Шпички доведеться їхати до Словенії або до Вірменії, де грати буде вкрай важко. Ризикнемо зробити прогноз, що до Словенії, яку нещодавно УЄФА зробила фактично головною країною проведення чемпіонату Європи 2026 року (пам’ятаєте звідкіля президент УЄФА Александер Чеферін?). Втім, і вірмени вміють докладати правильні зусилля, щоб стати господарем футзальних івентів, підтвердження чого проведення в Єревані "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

Об’єднання SkyUp Futsal та Aurora Team означало мінус одну команду в Екстралізі, але це був тільки початок мінусування, і з цим тільки встигай загинати пальці. Після завершення минулого сезону пішли кулуарні розмови, що без Екстраліги залишиться Львів, і згодом вони отримали офіційне підтвердження. Першою в інформаційний простір вийшла Енергія, яка 17 червня повідомила, що "змінює формат діяльності на наступний сезон" і "прийнято рішення поставити акцент на вихованні талановитої молоді, яка в майбутньому може стати основою оновленого складу професійної команди енергетиків". А вже в перший день липня Енергія висловила щиру подяку головному тренеру Валерію Легчанову й абсолютно всім гравцям за співпрацю, відправивши їх на вільні хліба.

Енергія взяла паузу на виступи в Екстралізі

Трохи інша історія з львівським in.IT. Кілька днів тому "айтішники" виступили з заявою, що в новому сезоні команда буде грати в першій лізі, визначивши своє пониження в класі як сильний стратегічний крок для майбутнього клубу. Також, за інформацією з АФУ, в першу лігу переходить МСК Харків, тобто, гарантовано можна казати про неучасть в Екстралізі цих клубів. Чи були в історії українського футзалу випадки, коли клуби вищого дивізіону за власним бажанням понижувалися в класі? Так, один такий випадок був. Ще в нульові роки харківська команда Олександр після трьох сезонів у вищій лізі опустилася в першу лігу, де зіграла один сезон, а потім припинила своє існування. Чи зможуть колись повернутися до еліти українського футзалу Енергія, in.IT та МСК Харків, відповідь на це питання залишається відкритою, можливо, хтось з них зробить прецедент.

Окремо потрібно поговорити про Ураган, який є володарем Кубку України. Ні для кого в футзалі не секрет, що Енергія та Ураган весь час свого існування фінансувалися з однієї, так би мовити, кишені. Формально це були Львівобленерго та Прикарпаттяобленерго, але в обох цих компаній мажоритарний власник один – це Ігор Суркіс. З тієї висоти і йшов дозвіл на фінансування цих двох футзальних клубів, і воно цього літа було різко обрубано. У Львові на це знайшли в собі сили зробити офіційну заяву про припинення існування футзальної команди.

В Івано-Франківську ж ще плекають надію в якомусь форматі зберегти команду. Для початку одразу після завершення сезону Ураган виступив з заявою, що "у зв’язку з об’єктивними обставинами, багаторічний титульний партнер НФК Ураган наразі не має змоги й надалі фінансово підтримувати клуб". Це з одного боку, а з іншого – клуб оголосив, що відкритий до нової співпраці та оголошує пошук генерального партнера. Така заява – це як крик душі. Як гроші люблять тишу, так і пошуки інвесторів потребують тихої копіткої роботи, а за оголошеннями ніякі інвестори не прийдуть. Чи буде Ураган грати в Екстралізі, таке питання час від часу ставлять клубу його вболівальники на інформаційних ресурсах франківського клубу, і на нього отримують пропозицію слідкувати за інформацією на офіційних сторінках.

Вболівальники можуть слідкувати скільки завгодно, але провідні гравці Урагану чекати не згодні. Першим з команди пішов її капітан – Мар’ян Масевич вже в Aurora-SkyUp Futsal. Днями гравцем Сухої Балки став голкіпер Олександр Сіріцький, в пошуках нових команд і деякі інші провідні гравці Урагану не з Івано-Франківська. Як довго ще буде тривати сага "чи гратиме Ураган в Екстралізі", час у неї ще є, принаймні місяць, бо з серпня Асоціації футзалу України вже ж таки доведеться приймати остаточне рішення щодо кількості команд і формувати календар на новий сезон.

Мар'ян Масевич тепер гратиме в Aurora-SkyUp Futsal

Час зробити проміжний підсумок щодо усушки й утруски Екстраліги. Об’єднання SkyUp Futsal та Aurora Team, пауза Енергії, перехід в Першу лігу in.IT та МСК Харків – це мінус чотири клуби. Невизначеність Урагану порахуємо як мінус 0,5 клубу, і виходить, що з дванадцяти учасників чемпіонату-24/25 в Екстралізі залишилося сім (гарантовано) з половиною (Ураган – або буде, або ні) клубів. Футзальна Екстраліга вже переживала часи, коли в ній грали сім команд, але цього року до такого не дійде. В червні підтвердили, що готові підвищитися в класі дві кращі команди першої ліги минулого сезону – це одеський Tyre Expert та коломийська Фурнітура. Логічний крок з боку обох клубів, що не можна не вітати, адже чимало було випадків, коли команди вигравали або ставали призерами першої ліги, цим задовольнялися і продовжували грати в Першій лізі й надалі.

in.IT за власним бажанням перейшов до Першої ліги

Давно так не лихоманило Екстралігу, і справа з цим не тільки через ті обставини, в яких вже понад три роки живе наша країна. Клуби зникають і в заможних країнах, і навіть в іспанський Прімері, де навчилися на своєму футзалі заробляти чимало. Але, на відміну від Екстраліги, зникнення чи банкрутство команд в закордонних чемпіонатах не призводить до лихоманки, адже завжди є бажаючі замінити тих, хто через різні причини не може надалі грати на найвищому рівні. В Україні, на жаль, чіткої змагальної структури (Екстраліга – перша ліга – друга ліга, кожна зі своїм сталим форматом) так і не вибудовано за більш ніж 30 років проведення чемпіонатів. Так, як це є в футболі, де ще до початку чемпіонатів всі розуміють, скільки команд вилетить з УПЛ, а скільки і яким чином до неї піднімуться з першої ліги. Так само все прозоро стосовно того, скільки команд-невдах залишать першу лігу, і як само на їхнє місце прийдуть команди з другої ліги.

Показова деталь – за всю історію чемпіонатів України жоден (!!!) клуб не понизився в класі за спортивним принципом. Те, що зараз відбулося з переміщенням in.IT та МСК Харків до першої ліги, які в регулярному чемпіонаті посіли два останніх місця, до спортивного принципу немає ніякого відношення, і ніякої боротьби за виживання в сезоні-2024/25 не було. Командою ж Екстраліги можна стати або все ж таки за спортивним принципом, як це відбулося цього літа з Tyre Expert та Фурнітурою, або так, як про це згадувалося щодо команди Aurora-CLUST.

Tyre Expert та Фурнітура в новому сезоні гратимуть між собою вже в Екстралізі

Побічний ефект літніх катаклізмів в Екстралізі – це поява на ринку великої кількості безробітних гравців. Декого вже встигли розібрати клуби, які залишаються в Екстралізі, але всіх вільних футзалістів вони не зможуть прийняти у свої обійми – бюджети не гумові, тому декому доведеться або перейти в аматори, щоб грати в місцевих змаганнях, або навіть закінчити з футзалом. Але це, як-то кажуть, зовсім інша історія.

Анатолій Подвойський