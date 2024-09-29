Дякую хлопцям, вболівальникам та ЗСУ: Косенко висловився про історичний успіх збірної України на ЧС-2024
Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у чвертьфіналі ЧС-2024 над Венесуелою (9:4).
Його слова цитує сайт Асоціації футзалу України.
"Емоцій дуже багато! Ми дуже щасливі! Ми в четвірці кращих команд світу – це фантастично! Я дякую всім хлопцям, я дякую всім вболівальникам, всім хто нас підтримує, Збройним Силам України, які дають нам грати тут.
Я буду це казати завжди, бо це найважливіше, на мою думку. А хлопці віддячують всім захисникам і вболівальникам своєю неймовірною грою, неймовірною самовіддачею, неймовірною майстерністю. Я дуже пишаюсь ними!
Ми дуже багато роботи проробили. Хлопці дуже важко працювали і це відбилося на майданчику. Їхня праця не пройшла даром і це дуже важливо для становлення, коли ти працюєш і тобі все віддається", – заявив Косенко.
Відеоогляд матчу Україна – Венесуела можна переглянути ТУТ.
Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.
У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.