Дякую хлопцям, вболівальникам та ЗСУ: Косенко висловився про історичний успіх збірної України на ЧС-2024

Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у чвертьфіналі ЧС-2024 над Венесуелою (9:4).

Його слова цитує сайт Асоціації футзалу України.

"Емоцій дуже багато! Ми дуже щасливі! Ми в четвірці кращих команд світу – це фантастично! Я дякую всім хлопцям, я дякую всім вболівальникам, всім хто нас підтримує, Збройним Силам України, які дають нам грати тут.

Я буду це казати завжди, бо це найважливіше, на мою думку. А хлопці віддячують всім захисникам і вболівальникам своєю неймовірною грою, неймовірною самовіддачею, неймовірною майстерністю. Я дуже пишаюсь ними!

Ми дуже багато роботи проробили. Хлопці дуже важко працювали і це відбилося на майданчику. Їхня праця не пройшла даром і це дуже важливо для становлення, коли ти працюєш і тобі все віддається", – заявив Косенко.