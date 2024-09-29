Шедевр Сухова та нестримна гра Абакшина: огляд матчу Україна – Венесуела

Збірна України з футзалу впевнено здолала Венесуелу у матчі 1/4 фіналу ЧС-2024.

Поєдинок пройшов у досить атакувальному стилі, адже безліч моментів мали обидві команди.

У такому шаленому темпі краще свої нагоди реалізовували "синьо-жовті". Особливо вдалу гру провів Даниіл Абакшин, який офрмив хеттрик та віддав 2 результативні передачі.

Також варто відмітити і гол воротаря Олександра Сухова. Голкіпер пройшов через весь майданчик, а потім холоднокровно переграв свого венесуельського колегу.

Огляд матчу

Чемпіонат світу 2024 – футзал

1/4 фіналу, 29 вересня

Україна – Венесуела 9:4 (5:3)

Голи: Абакшин (5, 16, 18), Шотурма (14), Швед (20), Семенченко (21), Сухов (27), Чернявський (32), Микитюк (38) – М.Франсія (6), Віамонте (16), Відаль (17), Моррілльо (30)

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.