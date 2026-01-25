Українська правда
Збірна України втратила шанси на перше місце в групі на Євро-2026

Олександр Булава — 25 січня 2026, 16:32
АФУ

Збірна України з футзалу втратила шанси на перше місце групи чемпіонату Європи-2026.

Напередодні свій матч зіграла національна команда Вірменії, яка обіграла Чехію (5:4) та набрала максимальну кількість очок за два тури – 6 балів. Команда вже гарантувала собі вихід у плейоф.

Поразка в очному матчі з Вірменією (1:2) означає, що Україна навіть у разі перемог у двох наступних поєдинках зможе претендувати лише на друге місце в групі.

Нагадаємо, свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють сьогодні, 25 січня, проти команди Литви. Початок – о 17:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

У разі поразки Україна достроково втратить шанси на прохід далі. Адже за такого результату Литва матиме перевагу в 4 очки над "синьо-жовтими".

